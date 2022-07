L’attore Riccardo Maria Manera, noto per aver interpretato il ruolo di Eros Mazzuccato in Volevo fare la rockstar, fiction trasmessa per due stagioni da Rai2 tra le più innovative degli ultimi anni, ha dichiarato su Instagram di avere una lesione tumorale alla testa.

Il 27enne ha dichiarato sui social:

“Non scrivo mai nulla, non sono mai stato in grado di farlo o forse ne ho sempre avuto paura. Ecco, quella paura, come tutte le altre (avevo una paura fottuta degli aghi e delle punture, per esempio), è sparita da un momento all’altro. Anche perché i pensieri sono ben altri. È un mese che convivo con questa cosa, non molti lo sapevano, ora forse per alleggerirmi un po’ io, lo sto scrivendo qui. Almeno se si sa è perché l’ho detto io. Un mese e passa che son sparito dai social, penso sarà così per un po’ e un motivo c’era, c’è”.

Successivamente Riccardo Maria Manera ha rivelato il problema:

“Stamattina mi han fatto una biopsia, chissà che cos’ho. Mi han detto una lesione di tipo tumorale inside my head, ma non si sa ancora di che tipo e gravità. La prassi vuole che io aspetti una ventina di giorni e li aspetterò (…).La battaglia è da combattere e si combatte! Il karma, il destino o in qualsiasi modo vogliate chiamarlo è una cosa davvero strana: l’anno scorso ho girato il mio primo film da protagonista su questo argomento. Ho vissuto le stesse cose che sto vivendo ora ma per finta, clamoroso”.