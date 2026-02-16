“Voglio comprare casa”: Elisa cambia il pacco ad Affari tuoi ma la sorpresa è amarissima. Cos’è successo stasera 16 febbraio 2026

Elisa chiede e ottiene il cambio ma riceve una sorpresa amarissima: tutto quello che è successo ad Affari tuoi stasera 16 febbraio 2026.

Dopo la sfortunata partita di Ester della Sicilia, Affari tuoi regala un sogno ad Elisa del Lazio che, nella partita del 16 febbraio 2026, comincia la sua sfida contro il dottore con il pacco numero 2. Elisa arriva da Roma, lavora in ospedale dove si occupa di logistica ed è mamma di due bambini. Elisa è accompagnata da mamma Carla che lavora come cameriera di sala in un albergo ed è legatissima ai nipotini.

Prima di dare il via alla partita, Stefano De Martino ricorda ad Elisa che il jackpot di Gennarino, questa sera, vale 1000 euro mentre Herbert Ballerina presenta la sua invenzione che questa sera si chiama fintacqua che serve per innaffiare le piante finte. Via, poi, alla partita.

La partita di Elisa del Lazio ad Affari tuoi

Come di consueto, la partita inizia con sei tiri prima della telefonata del dottore. Elisa comincia trovando i pacchi che contengono 30mila euro, 1 euro, 75mila euro, 100 euro, 20 euro e 10 euro. Il dottore apre la sua partita con un’offerta da 38mila euro che Elisa decide di rifiutare avendo ancora un tabellone con molti pacchi rossi. Con i successivi tre pacchi, tuttavia, saluta i 100mila euro, 0 euro e la fintacqua. Con quattro pacchi blu, il pacco nero e sei pacchi rossi, Elisa è decisamente in vantaggio.

Il dottore, così, chiede ad Elisa di scegliere tra l’offerta e il cambio con la concorrente che chiede e ottiene il cambio lasciando il pacco numero 2 e prendendo il 18. Elisa, però, decide di non aprire il pacco che ha appena lasciato rimandando la scoperta. Continua, così, aprendo il pacco dell’Umbria che contiene 15mila euro. Saluta, poi, i 20mila euro e i 200mila euro. Il dottore torna a fare un’offerta che scende rispetto alla prima: Stefano De Martino consegna alla concorrente un assegno da 25mila euro che viene tritato senza pensarci.

L’apertura del pacco che contiene la ballerina costringe il dottore ad alzare l’offerta fino a 30mila euro ma per un tiro Elisa rifiuta. Scelta vincente quella di Elisa perché riesce a trovare il pacco con Gennarino. Per il successivo tiro, Elisa riceve un assegno da 35mila euro. “Io ho un sogno, riuscire a vincere una cifra per dare un anticipo per l’acquisto di una casa quindi rifiuto e vado avanti”, afferma Elisa che, poi, apre il pacco contenente 50mila euro.

L’offerta, così, scende a 20mila euro: cifra che non permette ad Elisa di realizzare il suo sogno e, avendo ancora il pacco da 300mila euro, decide di rifiutare. Dopo aver aperto il pacco blu da 200 euro, in studio, arriva la nuova telefonata del dottore che offre nuovamente 35mila euro che vengono ancora rifiutati. La partita di Elisa si infiamma dopo l’apertura del pacco da 10mila euro con il dottore che offre 38mila euro, come la prima offerta.

Elisa rifiuta e decide di aprire il pacco che aveva inizialmente pescato e poi cambiato scoprendo di aver avuto tra le mani i 300mila euro e di averli lasciati andare. Elisa, così, chiede e ottiene 18mila euro come offerta ponendo, così, fine alla sua partita. Con un assegno già sicuro, scopre di aver il pacco nero che, stasera, valeva 75 euro.