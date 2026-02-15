“Lo faccio per Herbert”: Ester rifiuta l’offerta ad Affari tuoi, ma la puntata di stasera 15 febbraio 2026 finisce malissimo

Per la Sicilia, ad Affari tuoi, nella puntata del 15 febbraio 2026, gioca Ester che comincia la sua partita con il pacco numero 2. “Prima di iniziare, mandiamo un grande abbraccio alla Sicilia che stanno attraversando un momento difficile. Vi siamo vicini, speriamo che le cose possano sistemarsi il prima possibile e speriamo di darvi un po’ di sollievo”, dice Stefano De Martino lasciando la parola ad Ester che è una studentessa e che ha scelto di farsi accompagnare dalla sorella Federica, anche lei studentessa.

Come ogni sera prima di iniziare la partita, Herbert Ballerina presenta la sua invenzione che, questa sera, è dedicata all’igiene perché si tratta del dito finto con cui si può premere qualsiasi cosa senza avere la paura di prendere delle malattie e che Herbert ha chiamato “scortadito”.

La partita di Ester ad Affari tuoi: quanto ha vinto stasera 15 febbraio 2026

La partenza costa tanto ad Ester che perde subito i 100mila euro. L’apertura dei pacchi continua con quelli che contengono 10 euro e Gennarino che regala immediatamente ad Ester il jackpot da 7mila euro. Prima della telefonata del dottore, poi, Ester saluta i 50 euro, 100 euro e 1 euro. Il dottore offre 30mila euro ma Ester decide di rifiutare: “Mi sento fortunata stasera perché c’è il tango di Herbert con Martina quindi, per lui, trito l’assegno e vado avanti”, spiega la concorrente della Sicilia.

Con i pacchi successivi, dal tabellone, vanno via i 200mila euro, il pacco nero che, stasera, valeva 100mila euro e 300mila euro. La partita diventa complicata per Ester a cui il dottore, per i successivi 5 tiri, offre il cambio. Ester, d’accordo con la sorella, accetta il cambio lasciando il 2 per il 19. Come da manuale, la studentessa siciliana decide di aprire subito il pacco che ha appena lasciato scoprendo di aver inizialmente pescato il pacco da 20 euro.

La partita continua con l’apertura dei pacchi che contengono 200 euro, la ballerina, 15mila euro e 30mila euro. L’offerta, per i successivi tre tiri, è di 10mila euro che Ester decide di rifiutare trovando, poi, i 10mila euro, 50mila euro e 20mila euro. Con due pacchi blu e un solo pacco rosso da 75mila euro, il dottore offre il cambio che Ester rifiuta credendo nel pacco numero 19 che ha precedentemente scelto. La scelta di non accettare il pacco, però, non è fortunata perché Ester dice addio anche ai 75mila euro andando, così, alla regione fortunata.

Come prima regione che potrebbe regalarle i 100mila euro, Ester sceglie la Sardegna mentre la regione che potrebbe portarle 50mila euro sceglie il Piemonte. Ester, però, porta a casa solo il jackpot da 7mila euro perché la regione fortunata di Stasera era il Friuli Venezia Giulia.