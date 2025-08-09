“Vivono separati dopo l’annuncio della gravidanza”. I rumors su Simone e Sonia B

Sonia B e Simone sono una delle coppie più in vista dell’ultima edizione di Temptation Island. Il percorso dei due è stato caratterizzato d’alcuni eventi che hanno determinato la fine del loro rapporto. Nonostante una relazione di anni, e un rapporto nato quando erano entrambi adolescenti, Simone ha rivelato di non esserle stato fedele e anche durante la permanenza nel villaggio dei fidanzati si è lasciato andare al corteggiamento della single Rebecca.

I due si sono avvicinati molto, fino a scambiarsi un bacio appassionato nel bagno dove non erano presenti le telecamere. La scena ha fatto soffrire molto Sonia che ha deciso di chiedere il falò di confronto anticipato e chiudere la storia con il fidanzato. Simone ha cercato di giustificarsi e di salvare il rapporto, ma Sonia è stata irremovibile: ha capito che Simone non è l’uomo che vorrebbe al suo fianco. I due hanno lasciato Temptation Island separati, certi che per loro non c’era un futuro insieme.

Una volta tornati a casa è successo qualcosa di imprevedibile. Sonia ha scoperto di essere in dolce attesa, è entrata nel villaggio che era già incinta, ma non lo sospettava neanche. La gravidanza ha riavvicinato i due, che si sono presentati alla puntata del Mese dopo… insieme. Sonia e Simone non hanno superato tutti i problemi di coppia, ma la lieta novella li ha sicuramente riavvicinati. La possibilità di una reunion è più che fattibile. O almeno così hanno fatto credere al pubblico di Temptation Island che si è schierato tutto dalla parte della fidanzata.

Sonia e Simone presto genitori…ma separati

Secondo quanto ha riferito l’esperto tv Amedeo Venza Sonia e Simone sono molto felici di diventare genitori, hanno accolto la dolce attesa con entusiasmo, ma per ora avrebbero deciso di rimanere separati. I due, a quanto pare, non vivono insieme: “Non stanno insieme. Lei è incinta di quattro mesi. Vivono nella stessa palazzina, ma su due piani diversi: uno sopra, uno sotto”.

Una decisione presa anche in seguito al fatto che Sonia ha saputo che il fidanzato, dopo la fine del reality, ha avuto diversi contatti con la single Rebecca. Per ora dai social dei due ex non sono giunte notizie o dichiarazioni finalizzate a chiarire la situazione, inoltre l’ex coppia non è stata avvistata insieme. Il che conferma che per il momento sono ancora in una fase di stand by. Simone riuscirà a rassicurare Sonia?

Le coppie di Temptation Island ospiti a Uomini e Donne

Come da copione le coppie che hanno partecipato a Temptation Island saranno ospiti delle prime puntate di Uomini e Donne. Racconteranno come hanno vissuto l’esperienza nel reality dei sentimenti e che effetti ha avuto sul loro rapporto. Alcune hanno lasciato il villaggio separate per poi ritrovarsi, mentre altre si sono dette addio definitivamente.

Sembra inoltre che una delle fidanzate sia stata scelta da Maria De Filippi come tronista. Il nome in quota è quello di Sarah che avrebbe chiuso la sua storia con Valerio dopo che questo si è avvicinato alla single Ary, Ma i rumors su questa coppia sono diversi e c’è chi sostiene che i due si sono rivisti più volte e potrebbero anche tornare insieme.