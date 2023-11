Viva Rai2, Fiorello e Mahmood ricevono i ringraziamenti di Whoopi Goldberg per l’omaggio a Sister Act (video)

I ringraziamenti di Whoopi Goldberg per l’omaggio di Fiorello e Mahmood, in stile Sister Act, a Viva Rai2 (video)

Oggi, 13 novembre 2023, Whoopi Goldberg ha festeggiato i primi 68 anni di vita. L’emittente americana ABC, all’interno del programma ‘The View, ha voluto celebrare degnamente l’attrice nel giorno del suo compleanno. Felice, raggiante, l’indimenticabile Suor Maria Claretta di ‘Sister Act’ ha mostrato l’omaggio di Fiorello e Mahmood durante la puntata di oggi di ‘Viva Rai2’:

“Lasciate che vi racconti cosa è successo oggi in Italia. È venuto fuori che sono stato omaggiata perché un intrattenitore italiano, Fiorello, e il cantante Mahmood hanno eseguito un tributo a Sister Act in onore del mio compleanno. Lo spettacolo si chiama Viva Rai2. Date un’occhiata. È davvero meraviglioso”.

Lo showman ed il cantante hanno ripreso una scena significativa di ‘Sister Act’ sulle note del brano ‘I will follow him’. La protagonista della pellicola di Emile Ardolino ha ripostato il video sul proprio Instagram ringraziando Fiorello e Mahmood.

Gli italiani aspettano il terzo capitolo di ‘Sister Act’. Il film, diretto da Tim Federle, uscirà nel 2024 sulla piattaforma di streaming Disney+. Oltre a Whoopi Goldberg, ritroveremo Wendy Makkena nel ruolo di Suor Maria Roberta, Kathy Najimy nei panni di Suor Maria Patrizia e Keke Palmer.

Ad ottobre, l’attrice è stata in Italia, a Roma per la precisione, città dove ha incontrato Papa Francesco:

“Questo è molto eccitante. Non posso ancora dirvi cosa stiamo facendo, perché voglio assaporare questa esperienza. Però, visto che state già vedendo dove sono, potete immaginare cosa sto facendo. Immaginatevi Sister Act e tutte le suore qui riunite per incontrare il Papa! Magari è quello che accadrà nel prossimo film, chi lo sa. Non potete saperlo ancora. Ma sono a Roma e sono a Città del Vaticano. Per quale altro motivo potrei essere qui? Che cosa potrei fare? Lo scoprirete. Ho dimenticato di dirvi, avete visto dove sono no? Oggi, ho incontrato Papa Francesco. Questo è davvero memorabile”