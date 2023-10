Viva Rai2! 2023-2024, conferenza stampa in diretta dalle 10:00

Prevista per questa mattina alle 10:00 in via Asiago la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Viva Rai2!

Avrà luogo questa mattina, a partire dalle ore 10:00, nella Sala A di via Asiago in Roma, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Viva Rai2!. Il morning show condotto da Rosario Fiorello, dopo due settimane di rodaggio in diretta Instagram e poi su RaiPlay, torna su Rai2. Con lui, come nella prima edizione, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari.

Loro tre dovrebbero, dunque, essere gli assoluti protagonisti della conferenza stampa odierna. Al loro fianco dovrebbe sicuramente esserci Roberto Sergio. L’ad, infatti, partecipando all’appuntamento dello scorso venerdì di Aspettando Viva Rai2!, aveva assicurato a Fiorello la propria presenza. Oltre a lui, in conferenza stampa è atteso il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea. Con buone probabilità potrebbe anche esserci il vicedirettore Claudio Fasulo, che si occupa della trasmissione.

Non è infine da escludersi neanche la presenza di Simona Sala, nelle vesti di direttrice di Rai Radio 2. Viva Rai2!, infatti, quest’anno approderà anche in radio, dove andrà in onda tutti i giorni con una versione arricchita da contenuti inediti. L’appuntamento su Rai Radio 2 sarà, dunque, dal lunedì al venerdì alle ore 14:00.

Al mattino, invece su Rai 2, si partirà alle 7:00 con Aspettando Viva Rai2!, che avrà il suo inizio ufficiale solo alle 7:15. Sicuramente poi quest’anno Viva Rai2! sbarcherà a Sanremo per la settimana del Festival. “Faremo “un glass da viaggio” più piccolino, lo porteremo a Sanremo e ci metteremo davanti al Teatro Ariston. E faremo la trasmissione da lì” ha assicurato Fiorello a TV Sorrisi e Canzoni. Non resta ora che aspettare le nuove dichiarazioni che arriveranno dalla conferenza stampa di questa mattina.

Viva Rai2! è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pigi Montebelli, Federico Taddia, con Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Alessandro Clemente, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. Produttrice esecutiva del programma è Cristina Ambrosi, mentre a firmare la regia è Piergiorgio Camilli.