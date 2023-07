Il ‘caso’ di Viva Rai 2! continua a tenere banco nella ‘cronaca tv’ delle ultime ore: l’assenza del (di certo rivoluzionario per logistica e collocazione) lo show di Fiorello dai Palinsesti Rai della prossima stagione tv ha di fatto catalizzato l’attenzione, oscurando quasi gli arrivi e le partenze (non di poco conto) dell’offerta 2023-24 di Viale Mazzini.

Gli occhi sono però puntati su Via Asiago.

La querelle tra i residenti dell’area su cui insiste il Glass di Fiorello e la Rai va avanti da tempo, ma la scoperta che il rinnovo dello show è condizionato dalle trattative con i condomìni ha colpito, anche perché non sembra ci siano alternative da parte dello showman. O in mezzo alla strada alle 6 del mattino o nulla: l’anima di Viva Rai 2! è quella, per il suo ideatore.

Fatto sta che le parole dell’AD Roberto Sergio alla presentazione dei palinsesti Rai, svoltisi venerdì 7 luglio a Napoli, hanno provocato da una parte la reazione della Presidente del Municipio Roma I Centro e dall’altra al tentativo di capire come possano procedere le ‘trattative’ con i residenti e quali possano essere i ‘bonus’ in campo per convincere gli abitanti interessati a lasciare che Fiorello e la sua squadra continuino ad allestire il proprio show in mezzo alla strada dalle 6 del mattino per 6/7 mesi l’anno. Ma cosa c’è davvero in ballo?

I dettagli dell’accordo con i residenti

Dettagli, in realtà, non ce ne sono, o quantomeno non arrivano da parte della Rai che invece, con un’altra nota stampa ad hoc, a poche ore da quella con cui si rispondeva al Municipio Roma I Centro, torna a ribadire con forza che non c’è mai stato un problema di decoro e di sporcizia in Via Asiago, aggiungendo anche qualche dettaglio sul tipo di trattativa. Tipo che non è mai stato previsto nessun indennizzo di tipo economico. Secca, come, dicevamo, la nota Rai, che vi riportiamo in basso:

“Questa mattina abbiamo letto ricostruzioni molto fantasiose in merito alla querelle Viva Rai2! – residenti di Via Asiago. Non abbiamo mai pensato di incontrare singolarmente i residenti di via Asiago, così come non abbiamo mai previsto alcun tipo di indennizzo. Non ci prestiamo a queste strumentalizzazioni”.

Un attacco, più che una difesa. E si torna sulla questione ‘decoro e pulizia’:

“Quanto al degrado, avevamo già spiegato nei giorni scorsi che in quella strada, oltre ai residenti, quotidianamente gravitano impiegati, dirigenti, tecnici, dj, cantanti, artisti, personaggi del mondo della cultura, della politica, chi per lavoro chi solo per partecipare alle trasmissioni dei canali di Rai Radio. E proprio quella parte di strada interessata, “incriminata” è stata sempre restituita alla cittadinanza, dopo ogni diretta, in perfetto stato”.

In conclusione si ribadisce il successo del programma:

“Spiace poi dover constatare che la popolarità del programma, autorizzato dalle autorità competenti a svolgersi in diretta in quel lembo di strada, ed il successo dell’idea di Fiorello vengano utilizzati per alimentare polemiche a danno di una produzione radiotelevisiva che ha visto milioni di italiani appassionarsi, divertirsi, iniziando oltre 100 giornate con il sorriso e il buon umore”.

Non possiamo che augurarci una soluzione adeguata per tutti.