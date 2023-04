Viva Rai 2 in pausa per Pasqua: ecco quando torna in onda

Viva Rai 2! va in pausa per Pasqua: Settimana Santa e corta per la squadra del ‘mattin-show’ di Fiorello, Biggio e Casciari che da giovedì 6 a martedì 11 aprile staranno a casa per godersi un po’ di riposo. L’ultima occasione questa settimana per vedere Fiorello & Co in diretta dal Glass di Via Asiago alle 7.15 del mattino sarà mercoledì 5 aprile, ultimo giorno prima delle vacanze di Pasqua, che termineranno per Viva Rai 2 mercoledì 12 aprile, quando potremmo rivederlo live in tv.

Una decisione, a detta di Fiorello, presa “dai vertici Rai” per ragioni di ascolti: con le scuole chiuse e con Pasquetta di mezzo la platea tv disponibile a seguire il varietà del mattino di Fiore & Co sarebbe stata ridotta. Difficile crederlo, visto che la sveglia delle 7 suona per tanti e anche per i pensionati, che non disdegnano di seguire il programma. Più ragionevolmente, si è pensato di dare un po’ di riposo non solo ai protagonisti del glass, ma anche al personale Rai che da novembre (con l’anteprima per RaiPlay) e poi da dicembre (con la diretta su Rai 2) lavora all’alba e in buona parte all’addiaccio per uno show che ha rivoluzionato il palinsesto del mattino e il concetto stesso di varietà tv.

Viva Rai 2, a Pasqua neanche un meglio di…

Per gli aficionados, nessuna speranza di vedere un po’ di best of in tv nell’orario consueto della programmazione di Viva Rai 2, ormai esteso dalle 7 – con Viva Via Asiago 10 – alle 8.00, quando termina la diretta quotidiana (seguita poi da … e Viva il Videobox che non può dirsi certo all’altezza del traino). Al momento, la guida tv Rai indica in palinsesto per Giovedì e Venerdì Santo la miniserie “La Valle delle Rose Selvatiche“, titolo tedesco del 2016 in onda dalle 6.55 alle 8.30: non proprio il genere cui si è abituato il pubblico del mattino di Rai 2. Per ovviare alla mancanza, ci si può però rivolgere a RaiPlay, dove sono disponibili tutte le puntate andate finora in onda, dal debutto con Amadeus del 5 dicembre 2022 alle ultimissime, compresa quella che ha visto il debutto di una ‘straordinaria imitatrice’ della Premier Giorgia Meloni, di cui non si esclude il ritorno…