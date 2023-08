Un occhio al calendario ed è il 21 agosto, fuori casa le cicale ancora friniscono ma non solo, anche in tv si sentono belle arzille. Sì, dal primo mini promo per Viva Rai 2 trasmesso oggi dopo il Tg1 delle ore 20 e pochi minuti prima della nuova puntata di Techetechete. In effetti questa giornata pareva un po’ troppo insipida, quando meno te lo aspetti Fiorello mette un pizzico di sale alla serata ricordandoci che la nuova stagione televisiva è sempre più vicina al via.

La telecamera è ferma su uno spiazzo contornato dal verde degli alberi e delle piante, la giornata è assolata e in lontananza si sente il passaggio di alcune macchine. Fine. Durata: 15 secondi netti. Quanto basta per far balzare immediatamente l’hashtag #VivaRai2 in trending topic su Twitter (o, per il bene di Elon Musk, X).

Immediatamente è partito lo pseudo quiz tra gli utenti, ben attenti nell’osservare ogni minimo dettaglio dell’inquadratura. Cosa stiamo guardando? Uno scorcio del Foro Italico a Roma? Un angolo magari poco conosciuto nei meandri più impervi della bella capitale?

A TvBlog abbiamo seguito gli sviluppi del caso sin da subito. Il nostro Hit vi ha informati sui movimenti legati alla location gate. Lasciata Via Asiago, fino allo scorso luglio erano in ballottaggio due nuovi punti da esaminare per la messa in onda del programma. Uno di questi (poi evidenziato da LaPresse) sarebbe proprio l’area del Foro Italico. Fiorello stesso successivamente ha avvertito i suoi followers di “esserci quasi” in riferimento alla nuova posizione.

Viva Rai 2, Rai punta su una scommessa (già vinta)

Rimesso in stand-by questo discorso, ciò che sorprende è sicuramente la tempistica del tam tam pubblicitario. In un periodo in cui le trasmissioni di fine anno o inizio 2024 non hanno ancora uno straccio di promozione in giro per il globo digitale terrestre, Viva Rai 2 appare l’eccezione dato il suo ritorno previsto per l’autunno inoltrato (salvo sorprese).

Essenzialmente Rai gioca d’anticipo, pardon, largo anticipo, portando la sua scommessa già vinta in pole position tra le proposte della nuova stagione di Rai 2. Con buona pace di chi pensava che fosse pronto un pass per Rai 1, Fiorello abbraccerà nuovamente Rai 2 “Prossimamente alle 7:15” come scritto sui caratteri a fine promo. Il tempo e mamma Rai (o proprio Fiorello) ci diranno una data precisa e quale sarà il posto scelto per la seconda stagione di Viva Rai 2.