Ancor prima che arrivasse l’ufficialità della sua nomina, Fiorello ha presentato al pubblico di Viva Rai 2 l’agenda del nuovo AD Rai Roberto Sergio nella puntata di lunedì 15 maggio 2023. Per quanto la nomina di Sergio al posto di Fuortes fosse ormai cosa data da giorni, l’ufficialità del suo trasferimento a Viale Mazzini è arrivata solo in tarda mattinata, quando ormai la gag di Fiorello era già su RaiPlay (dove potete rivederla).

Da quando la Premier Giorgia Meloni ha ‘presentato’ sui social la sua agenda di lavoro, le gag sui contenuti delle agende delle ‘Istituzioni’, a vario titolo, sono diventate un must. Il neo-nominato AD Rai non poteva esimersi dall’essere oggetto di Fiore.

“Preparare un promo per spiegare al pubblico di Rai 1 che Roberto è il nome e Sergio è il cognome; dare alla Meloni tutte le risposte della Ghigliottina per farle fare bella figura con i suoi ministri; togliere il tasto Nove dal telecomando; cambiare il nome di Rai 3 in Rete 4; rassicurare il PD e dedicare Chi l’ha visto? alla ricerca dei suoi elettori; mandare un messaggio distensivo a Fazio del tipo ‘Fazio, sai chi ti saluta?'”

Questi sono solo alcuni dei ‘pro-memoria’ scritti sulle pagine di Sergio, ciascuna con una foto della Meloni vicino, come nei diari delle adolescenti anni ’80. Frequenti i rimandi al caso Fazio, ovviamente trattato – come visto in un precedente articolo – tra le notizie di puntata.

L’agenda di Sergio ha ‘offerto’ però anche altri spunti:

“Andare in Ungheria per fare casting per nuovi conduttori di destra; cambiare il regolamento di Ballando con le Stelle, su suggerimento del ministro Lollobrigida: ogni coppia in gara deve concepire almeno un figlio”.

Fiorello irrompe nell’ufficio dell’AD Roberto Sergio

Non pago, Fiorello è anche entrato nell’ufficio del nuovo AD con la complicità di Biggio e Casciari (e anche questo momento potete vederlo su RaiPlay): insomma, se qualcuno pensava di essere al sicuro da Fiorello finora ha sbagliato di grosso.