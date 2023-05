“Io non voglio essere epurato, eh, occhio ragazzi… Io già mi immagino la riunione: “C’è uno bravo. Uno che fa guadagnare la Rai? Che facciamo? Mandiamolo via! Via!” Anche Amadeus a Sanremo funzionava quindi ora a casa! Oh, voi siate meno bravi e soprattutto non dite cose sconvenienti perché io voglio rimanere qui in Rai”

Così Fiorello ha commentato l’addio di Fabio Fazio alla Rai, ufficializzato ieri da un comunicato di Warner Bros. Discovery che annunciava il passaggio di Fazio su Nove dal prossimo autunno. Un inizio settimana scoppiettante, dunque, in casa Rai che non poteva non essere argomento della puntata di Viva Rai 2 di questa mattina, lunedì 15 maggio (che potete rivedere integralmente su RaiPlay).

“Salutiamo Fabio Fazio! Ciao Fabio, ti vogliamo bene…” dice Fiorello mostrando una foto ritoccata, modello elementari, del conduttore, con corna e baffi disegnati con i pennarelli ‘”dai vertici Rai”, come dice scherzando (…) Fiorello. Diciamo che dopo il tweet di Salvini per ‘festeggiare’ l’addio di Fazio e Littizzetto si potrebbe dire che il livello del dibattito non appare proprio ad alti livelli istituzionali, ma più vicino all’asilo Mariuccia.

Fatto sta che Fiorello non poteva esimersi dal commentare una delle prime, forti scosse avvertite a Viale Mazzini, che segue le dimissioni di Fuortes – cui il CdA con una nota ha di fatto scaricato la responsabilità del mancato rinnovo del contratto a Fazio con una nota che sa di guerra dichiarata -, e anticipa di poco l’arrivo dei nuovi vertici, dal momento che in tarda mattinata è arrivata l’ufficialità della nomina di Roberto Sergio come nuovo AD Rai. A dire il vero, Fiorello è stato più veloce, perché già in mattinata ha presentato al pubblica l’Agenda del nuovo AD. Per dirla con Fiorello, si sente un gran rumore di trolley nei corridoi di Viale Mazzini in queste ore. E anche di lame affilate pronte a colpire.