Vittorio Sgarbi, chi è e che cosa fa la compagna Sabrina Colle, al suo fianco da oltre 25 anni, e come sta oggi il critico arte.

Vittorio Sgarbi, chi è e cosa fa la compagna Sabrina Colle e come sta oggi il critico d’arte

Volto tv, critico d’arte, politico, Vittorio Sgarbi è un personaggio apprezzato dal pubblico. Cavalca l’onda del successo da diversi anni e non ha mancato di far parlare di se per i suoi modi di fare a volte sopra le righe. Negli ultimi mesi Sgarbi non è stato bene e ha avuto al suo fianco la compagna Sabrina Colle. I due si conoscono da ben 25 anni e hanno sempre avuto una relazione aperta, caratterizzata dalla stima e dal rispetto reciproco. Ed è proprio lei che lo ha sostenuto nell’ultime settimane, che ha presenziato in ospedale, controllando che ricevesse tutte le cure necessarie.

Ma chi è Sabrina Colle? La classe 1973, Sabrina è nata a Avezzano, provincia dell’Aquila, e ha debuttato nel mondo della moda giovanissima. Poco più che maggiorenne è andata a vivere a Milano dove ha intrapreso la carriera di modella. Ha sfilato per le più importanti griffe e ha conquistato diverse copertine, tra cui quelle di Vogue: lavori che le hanno fatto conquistare un ruolo di successo nel fashion system. Dopo che si è trasferita a Parigi ha deciso di allontanarsi dalle passerelle per dedicarsi alla recitazione: qui ha frequentato il Cours Florient, che le ha permesso di lavorare al teatro, ma anche in tv. Vanta anche diverse partecipazioni al cinema.

Tuttavia come la moda, anche la recitazione non le ha dato le soddisfazioni che si aspettava. Si è così allontanata da entrambi i mondi e si è dedicata all’arte, altra sua grande passione. Ha cominciato a frequentare l’ambiente e per un periodo si è dedicata all’organizzazione di eventi e mostre, che le hanno permesso di conoscere tante persone importanti del contesto artistico. Nel 1998 ha incontrato Vittorio Sgarbi e tra loro è nato subito un feeling particolare: i due hanno molte cose in comune, e la loro relazione giorno dopo giorno è diventata importante, ma non eccessivamente impegnativa.

Sabrina Colle e Vittorio Sgarbi insieme da 25 anni: un legame profondo

Anche se in più occasioni si sono definiti una coppia aperta e non eccessivamente sottoposta a vincoli, Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle sono insieme da ben 25 anni. Il loro è un legame sincero e profondo anche se qualcuno ha tentato di gettare ombre sulla veridicità dei loro sentimenti. Sabrina è stata al fianco di Sgarbi anche durante il suo periodo di depressione, il critico è stato ricoverato al Policlinico Gemelli dove gli sono state apportate le cure necessarie. Sabrina non lo ha mai abbandonato e lo ha sostenuto con tutto il suo amore.

Sabrina Colle ha mantenuto un basso profilo, nonostante la popolarità di Sgarbi ha sempre evitato i rumors e il gossip e questo perché il suo amore per il critico è sempre stato leale. Nell’ultime settimane è stata attaccata da Evelina, figlia di Vittorio, che ha chiesto la nomina di tutore-amministratore per il padre che considera “non più in grado di seguire i propri interessi”. Un’azione che ha suscitato la reazione pubblica della Colle.

Sabrina Colle dedita a Vittorio Sgarbi: “Lo assisto in tutte le sue necessità”

Sabrina Colle ha risposto all’accuse rivoltele in modo diretto, ma soprattutto pubblico. La donna ha scritto una lettera indirizzata a Patrizia Groppelli in cui rivendica che su di lei sono state dette solo bugie, si è sempre occupata di Vittorio con amore e affetto sincero: “Cara Patrizia, è la ‘megera’ che scrive. La perfida sfruttatrice di chissà cosa e chissà chi (…) questa è l’immagine pubblica che mio malgrado mi trovo affibbiata.”

Ha poi concluso: “A questo mondo, nessuna, sarebbe stata in grado di dedicarsi totalmente ad assistere Vittorio in tutte le necessità anche più elementari, dall’alimentazione alla sollecitazione psicologica, dal movimento alla pulizia personale, in un modo anche lontanamente paragonabile a quello che sto facendo io”. Oggi il critico sta meglio, ha l’attenzione della compagna e ha ritrovato una certa serenità nella sua casa.