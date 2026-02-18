Vittorio Brumotti: età, fidanzata, studi, l’addio a Striscia, il nuovo programma

Vittorio Brumotti è stato tra gli inviati di Striscia la Notizia più amati. Originario di Finale Ligure (Savona) e nato nel 1980 da padre ligure e mamma calabrese, è cresciuto a Milano dove ha iniziato sin da piccolo a praticare la disciplina del bike trial. Tra il 2007 e il 2008 è invece stato negli Stati Uniti per allenarsi con Hans Rey, un campione di mountain bike pluripremiato, oltre che insieme ad altri campioni internazionali come Jeff Lenosky e Ryan Leech.

La carriera e il successo in tv

Brumotti si è quindi specializzato in bike trials, che porta il ciclista a completare un percorso a ostacoli senza dover mai poggiare i piedi per terra. Nel 2009 è invece arrivato il suo primo record a La show dei record, il programma condotto all’epoca da Barbara D’Urso. Nel corso degli anni è entrato per dieci volte nel Guiness dei Primati e, nel 2008, ha superato ventotto sbarre con la ruota posteriore della bici in occasione del Motor show di Bologna. Nel 2009, in Sardegna, si è invece tuffato in acqua da diciassette metri con la bicicletta e nello stesso, sempre nel territorio sardo, è salito sulla guglia naturale di Punta Caroddi facendo 71 saltelli restando in sella.

Nel 2012 ha invece ottenuto il Guinness World Record per la risalita in bicicletta del Burj Khalifa, a Dubai, in due ore e venti minuti. Nel 2013 ha inventato il Road Bike Freestyle, che consiste nel fare diverse acrobazie in sella a una normale bici da corsa. Il successo in tv è però arrivato nel 2008, quando è diventato inviato per Striscia la Notizia. Per il tg satirico ha combattuto e denunciato diverse situazioni, passando poi ad occuparsi anche di servizi che trattano la criminalità e che lo hanno portato a ricevere diverse minacce e aggressioni.

La vita privata

Brumotti è stato legato sentimentalmente, dal 2009 al 2011, a Roberta Armani, nipote dello stilista Giorgio Armani. Tra il 2012 e il 2017 ha invece avuto una storia con Giorgia Palmas, la showgirl con cui ha condotto Paperissima Sprint e che è oggi felicemente sposata con l’ex nuotatore Filippo Magnini. Nel 2017, nella sua vita, è invece arrivata Annachiara Zoppas, ereditiera del gruppo San Benedetto. Quando ha partecipato al tg satirico Striscia la Notizia in qualità di inviato, si è inoltre appassionato al calcio e allo stadio ed è diventato un grande tifoso del Napoli. Lui è tra l’altro noto per il suo soprannome “a bombazza“, il suo grido di battaglia.