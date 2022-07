Dopo un solo anno si conclude (almeno per ora) l’esperienza a Ballando con le Stelle di Vito Coppola: nella prossima edizione, infatti, il ballerino, che lo scorso anno aveva vinto la gara in coppia con Arisa, ricoprirà lo stesso ruolo di maestro nella versione originale del format, ovvero nel Regno Unito a Strictly Come Dancing.

Ad annunciarlo sono stati direttamente la conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, e Vito Coppola, tramite un video diffuso sui social della Carlucci, nel quale la stessa conduttrice spiega:

Vito ha avuto un invito importantissimo da Strictly Come Dancing, che è il programma inglese da cui derivano tutti i Ballando con le Stelle e da cui deriviamo anche noi, anche se poi abbiamo fatto una strada indipendente e diversa. Quindi, con tutti i nostri auguri e tutte le nostre benedizioni farà parte del cast di Strictly Come Dancing quest’anno, giusto?

Il ballerino, che come ricordato in apertura era entrato solo dallo scorso anno a far parte del corpo di maestri del dancing show di Rai1, tempo che gli è stato sufficiente non solo per vincere il programma, ma anche per affermarsi in tv in altri contesti (vedi ad esempio l’ospitata dello scorso 24 giugno a Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo, oltre che le numerose presenze a Domenica In, in compagnia di Arisa), ha confermato il passaggio nello show britannico e ha voluto ringraziare Milly Carlucci per averlo voluto proprio a Ballando con le Stelle, che ha rappresentato per lui un’importante vetrina:

Loro sono stati molto affascinati da quello che abbiamo fatto noi a Ballando: loro hanno visto video, hanno visto quello che creiamo. Infatti Milly, come già sai, ma te lo ripeto sempre, grazie mille a te e a voi, a Ballando, a tutta la famiglia, che mi avete dato la possibilità di essere instradato.

“In bocca al lupo Vito, faremo il tifo per te e ti aspettiamo poi in Italia quando avrai fatto questa esperienza” ha concluso la Carlucci, dopo aver paragonato la fuga dei “piedi danzanti” a quella di cervelli. Vito Coppola ha confermato: