Tra le tante protagoniste di Vite al Limite, domani sera in seconda serata impareremo a conoscere anche lei, Bethany Stout, che pesava 275 chilogrammi e che forse alcuni di voi già ricorderanno dalle trasmissioni precedenti del medesimo episodio che l’ha resa protagonista qualche anno fa.

Apparsa nella stagione numero 8 dello show, Bethany è rimasta nella memoria dei telespettatori soprattutto per le forte emozioni che la sua storia è riuscita a raccontare. Originaria dell’Oklahoma e di soli 40 anni, Bethany si è presentata all’interno del docu-reality come un’amorevole mamma e un’amica per le sue splendide figlie, oltre che un’orgogliosa moglie per suo marito. Ma le cose non sono mai state facili per lei, soprattutto a causa del suo ingente peso che l’ha anche costretta a letto per molto tempo.

Obesa sin da quando era ancora piccola, Bethany si è sempre sentita in grande difficoltà anche e soprattutto a causa della sua forma fisica. Molto sofferente anche a causa del terribile rapporto con la madre, che non l’ha mai trattata da figlia senza farla quindi sentire né protetta né tantomeno sicura, Bethany si sarebbe quindi sempre avvicinata al cibo trovando in questo un certo rifugio.

Ma a seguito del suo percorso all’interno di Vite al Limite, come sta Bethany oggi? Come riportato da The Cinemaholic, Bethany ad oggi starebbe molto bene e starebbe facendo del suo meglio per proseguire in tal senso. Dopo aver perso molto peso grazie alle cure del dottor Nowzaradan, Bethany avrebbe anche perso altri 80 chili da sola una volta fatto ritorno a casa, e su Instagram si mostrerebbe ancor più che felice e soddisfatta della sua nuova vita. Sempre come riportato da The Cinemaholic, inoltre, Bethany avrebbe anche aperto un Blog molto seguito per genitori, nel quale dà consigli a tutti i genitori con più figli come lei.