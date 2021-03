Vite Al Limite: la storia di Thederick Barnes, che pesava 300 chili

Di fatto uno tra i pochi a comparire soltanto una volta nello show, a Vite Al Limite questa sera riscopriremo sin dall’inizio la storia di Thederick Barnes, giovane americano che deciderà di rivolgersi alla clinica di Houston, in Texas, per risolvere i suoi problemi legati al suo avanzato stato di obesità che lo avevano portato a pesare più di 300 chilogrammi.

Se il suo percorso coadiuvato dal dottor Younan Nowzaradan non sarà certo tra i meno complicati, è però di come stia il ragazzo oggi e soprattutto delle latest news che lo riguardano che vorremmo parlarvi. Questa sera, dunque, in prima serata su Real Time, canale 31 del digitale, avremo modo di rivivere insieme la sua avventura, non delle più semplici, nel docu-reality di TLC. Ma come sta e che fine ha fatto Thederick Barnes oggi?

Per prima cosa, notiamo e scopriamo grazie al magazine TvOvermind.com che a Thederick non sia stato vietato di postare fotografie della sua trasformazione post-show, come invece era stato richiesto a molti tra i protagonisti di Vite al Limite che lo avevano preceduto. Anche per questo, ancora oggi i profili Social ufficiali del ragazzo, che comunque non è tra i più attivi online, sono ricchi di sue foto recenti che possono raccontarci benissimo del suo attuale stato di salute facendoci immediatamente constatare che ancora oggi sia in forma e stia bene.

Se infatti a molti tra i pazienti del dottor Nowzaradan viene sempre chiesto di non postare propri scatti online di modo da evitare eventuali spoiler nel caso in cui si venga ricontattati per uno degli spin off del programma tra i quali Vite al Limite: e poi…, questo però scopriamo non essere avvenuto per Thederick, che proprio sul suo profilo Instagram non è quindi restio dal condividere suoi selfie che lo ritraggono spesse volte anche per intero.

Proprio per questo, sempre grazie a quanto dichiarato dal portale TvOvermind.com, possiamo dirvi oggi che Thederick continui ad aver molta cura di sé e della sua forma fisica, che non abbia ripreso il peso perso nel corso del suo ricovero a Houston, in Texas, ma che al contempo avrebbe però altro peso da smaltire per la sua salute. Come notiamo dalle fotografie che lo ritraggono sorridente online, la stazza di Thederick c’è ancora tutta, anche se il giovane sarebbe molto dimagrito dopo le cure ricevute dal dottor Now. Questa sera, grazie all’episodio che lo rese protagonista, potremo anche riscoprire la sua battaglia contro l’obesità sin dall’inizio. Il giovane era approdato a Vite al Limite pesando poco più di 300 chili. Quanti chili avrà perso dopo 12 mesi di ricovero? E quanto peserà ora? Non ci è dato al momento rispondere a quest’ultima domanda, ma constatare che Thederick sia ancora in splendida forma e non abbia quindi ceduto alla dipendenza da cibo, è già una splendida notizia che siamo lieti di condividere con voi.