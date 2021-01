Vite Al Limite: Joe Wexler pesava 362 chilogrammi. Come sta oggi?

Tra le più importanti trasformazioni fisiche mai raccontate dal docu-reality Vite Al Limite di Real Time originariamente prodotto dall’americana TLC, rientra certamente anche quella di Joe Wexler, 362 chilogrammi all’epoca della sua partecipazione allo show e una vita sregolata e non poco. Che fine ha fatto ad oggi e soprattutto, come sta al momento?

Joe fu il protagonista di un fortunato episodio della terza stagione del programma, episodio che rivedremo proprio domani sera in seconda serata sul canale 31 del digitale. Originario del Tennessee, aveva raggiunto lo strabiliante peso di 362 chilogrammi decidendo da un giorno all’altro di rivolgersi al dottor Nowzaradan per rimediare al suo avanzato status di obesità una volta per tutte.

Con un percorso clinico assai travagliato e della durata complessiva di circa un anno, Joe era riuscito a perdere soltanto 83 chilogrammi:

“Per me è stata una delle sfide più complicate della mia vita, una delle cose più difficili che abbia mai fatto” ha spiegato qualche anno dopo Joe Wexler in un episodio dello spin-off Vite al limite… e poi, aggiungendo che le sue difficoltà siano proseguite anche a seguito del programma. E proprio da quello spin-off scopriamo che il dimagrimento di Joe non si sia arrestato. A Vite Al Limite… e poi, infatti, Joe Wexler si mostrava in tutto il suo splendore e con un peso forma non da poco: 130 chilogrammi.

Di fatto, sappiamo dunque che Joe sia riuscito a perdere ben 232 chilogrammi in poco più di un anno soltanto. Il giovane aveva anche emozionato il pubblico da casa grazie alla sua particolarissima storia personale, che ora vi riassumiamo. Joe, da solo da parecchi anni, aveva raccontato al dottor Nowzaradan di Vite Al Limite sentirsi abbandonato, e di cercare invano di sopperire alle sue sofferenze psicologiche semplicemente mangiando. Sempre nel corso del programma, però, per Joe era accaduto l’inaspettato: all’interno di una chat di sostegno psicologico per persone obese aveva conosciuto Sarah. Il loro era stato amore a prima vista, anche se (ricordiamolo, era il 2015) non si era effettivamente saputo poi molto di come tra loro le cose si fossero evolute nel privato.

Ad oggi sappiamo che la relazione di Joe e Sarah si sia stabilizzata. I due hanno convissuto ben tre anni e nel 2018 si sono sposati. Meno di un anno dopo, però, hanno divorziato rassicurando i fan di rimasti comunque in buoni rapporti e di volersi ancora molto bene. Da quel che lo stesso Joe ha raccontato sul suo profilo, Sarah lo avrebbe tradito con un altro uomo, intrattenendo con lui una relazione segreta per molto tempo. Quando Joe lo ha scoperto, Sarah avrebbe deciso di abbandonare il tetto coniugale e di trasferirsi a casa del suo nuovo compagno, con il quale pare stia ancora adesso.

Soltanto un paio di mesi fa, sulla sua pagina Facebook Joe ha anche scritto:

“Ad oggi sono felice. Lavoro per una grande azienda, la mia nuova fidanzata è una gran bella persona, e sono tornato ad essere circondato dall’amore della mia famiglia e dei miei amici più cari. Lo scorso anno (l’anno del divorzio, ndr) non è stato sicuramente semplice per me, ma sono certo che il 2020 mi darà tante gioie”.

Wexler non ha un profilo Facebook personale e non utilizza Instagram. Anche per questo, è buffo notare come esistano diversi gruppi online intitolati a lui e alla sua vita online: “Qui si iscriva chi crede che Joe dovrebbe avere un profilo Facebook aggiornato” recitano alcuni gruppi sul web, “Grande fanclub di Joe Wexler” dicono altri. Insomma, Joe ancora oggi rimane nel cuore di molti, e continua ad avere davvero tanti fan sempre pronti a fare il tifo per lui.