Vite al limite: e poi, stanotte su Real Time torna Charity Pierce

L’abbiamo conosciuta prima a Vite al limite e solo questa sera in seconda serata e più precisamente dopo la mezzanotte la rivedremo a Vite Al Limite: e poi. Charity Pierce, amata protagonista del docu-reality per obesi che ha reso famoso anche in Italia lo specialista di Houston, il dottor Nowzaradan, ha combattuto e non poco con la sua malattia prima di riuscire ad ottenere qualche risultato concreto.

Stanotte, dunque, su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, riscopriremo più da vicino il suo percorso post-ricovero, ma è di come sta a tutti gli effetti oggi, a diverso tempo da quelle stesse registrazioni, che vorremmo parlarvi in questo momento. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate dal magazine americano Distractify, Charity Pierce starebbe bene, o per lo meno così pare, anche se non arrivano conferme dalla diretta interessata da ormai qualche mese. Qualche preoccupazione, tuttavia, continuerebbe a dargliela anche la figlia Charlie che – presente anche nell’episodio di Vite al limite: e poi in programmazione stanotte – non curerebbe con poi molta attenzione la sua forma fisica e si starebbe sempre più avvicinando ad uno status di obesità avanzata.

Un altro inaspettato inconveniente, però, ha aggravato ulteriormente le condizioni di salute della povera Charity nell’ultimo anno. Come scopriamo dal suo stesso profilo Facebook ufficiale, infatti, la donna infatti ora è tornata a far parlare purtroppo di sé, preoccupando e non poco i fan. Il motivo è triste e semplice al tempo stesso. Soltanto 10 mesi fa, Charity Pierce ha annunciato di aver purtroppo contratto una terribile forma di cancro, una malattia subdola che la stava consumando dall’interno a sua insaputa da ormai qualche mese.

To update everyone.. I found out at Christmas time that I have kidney cancer. It devastated me bc my mom passed away… Posted by Charity Pierce on Sunday, March 22, 2020

Poche parole ma di grande impatto per tutti i fan, quelle racchiuse nel post di Charity, che immediatamente hanno emozionato e commosso i fan che la seguono da tempo. Insomma, Vite al limite prima, Vite al limite: e poi e ora un cancro: di fatto, una storia clinica assai complicata quella di Charity, che a causa delle difficoltà della vita non è ancora riuscita a godersi la sua ritrovata forma fisica con serenità. Sempre secondo Distractify però la donna al momento avrebbe perso altro peso, e starebbe bene. Il magazine sostiene che questo sia testimoniato dal fatto che stia continuando a prendersi cura di sé ma, c’è da ammetterlo, non abbiamo riscontri che possano confermarci le parole della rivista americana in questione.

A tutti gli effetti, non ci è dato sapere se anche le cure che sta portando avanti Charity per combattere il suo tumore abbiano influito sul suo forte dimagrimento degli ultimi mesi. Dal canto suo, Charity non ha più parlato del suo tumore pubblicamente. Non ci resta che augurarle di guarire (se ancora è malata) nel minor tempo possibile e di riuscire a superare egregiamente anche questa battaglia! Noi nel frattempo la riscopriremo questa sera, dopo la mezzanotte su Real Time.