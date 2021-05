Vite al limite e poi… Come sta oggi Alicia Kirgan e che fine ha fatto?

Ve ne avevamo già parlato in passato e siamo felici di tornare a raccontarvi di Vite Al Limite e poi… e in particolar modo della storia di Alicia che in coppia ad un altro personaggio del format conosceremo questa sera in seconda serata su Real Time. Entrambi pazienti del dottor Nowzaradan, questa sera sul canale 31 del digitale scopriremo che fine abbiano fatto e come stanno.

Protagonista del quarto episodio della sesta stagione di Vite Al Limite Alicia Kirgan è approdata nella clinica di Houston per la primav volta qualche anno fa, dopo aver raggiunto la soglia dei 282 chilogrammi di peso e con non poche difficoltà legate al fatto che la donna non riuscisse ormai più a deambulare.

Soprannominata Tracey dagli amici e dagli affetti più cari, di 32 anni e originaria dell’Illinois e più precisamente di Madison, Alicia a Vite al limite e poi… ci racconterà di come sia migliorata a seguito del suo percorso all’interno di Vite al limite e di come la sua vita, di fatto, si sia evoluta a seguito della sua partecipazione al programma. Purtroppo, la sua è una storia molto particolare. Tracey, infatti, è obesa sin da quando è bambina e questo non ha certo aiutato, ma al contrario ulteriormente compromesso le sue condizioni. Cresciuta in un ambiente famigliare che lei stessa definisce ‘molto caotico‘, a soli 10 anni Tracey pesava già 90 chili, e crescendo le cose per lei sono solo peggiorate.

Da anni impegnata con Tim, un ragazzo tossicodipendente, è in realtà anche grazie al suo aiuto e alla forza del suo compagno che nel corso dei suoi dodici mesi di ricovero nella clinica di Vite Al Limite riuscirà a perdere ben 77 chili, arrivando a 205 chilogrammi di massa grassa.

Ma cosa sappiamo delle condizioni di Alicia detta Tracey oggi? Da quel che ci risulta, pare proprio che Alicia ad oggi stia davvero bene. La sua dieta non è certo terminata con la sua partecipazione a Vite Al Limite ma, al contrario, come scopriremo anche a Vite al Limite e poi… Tracey ha continuato ad allenarsi e a mangiar sano con regolatezza, senza mollare mai.

Come vi avevamo già raccontato qualche mese fa, nel mese di febbraio 2020 Tracey aveva anche annunciato sui social la sua partecipazione a Vite al Limite e poi… Anche per questo siamo molto curiosi di rivederla questa sera su Real Time per poter scoprire più da vicino quali progressi e obiettivi sia riuscita a raggiungere.

Come si saranno evoluti, a loro volta, i rapporti con il compagno Tim? Al magazine Intoucheweekly proprio qualche mese fa Alicia aveva raccontato: