Vite al limite: come sta e che fine ha fatto Seana Collins oggi?

Soltanto pochi mesi fa anche il magazine Tv Showcase si preoccupava per lei: che fine ha fatto la protagonista di Vite al Limite Seana Collins? Questa sera torniamo a parlarvene anche noi perché Seana tornerà in televisione proprio stanotte, o domattina all’alba se preferite, tra le 4:00 e le 5:00 su Real Time, canale 31 del digitale.

Real Time, di casa Discovery, non è solito alle maratone di Vite al limite: il format di fatto è certamente tra i più apprezzati e seguiti dalla rete e vanta questo primato da anni. Anche per questo, anche stanotte Vite al limite non mancherà, tenendoci compagnia con ben 6 episodi consecutivi uno dei quali incentrato proprio sulla nostra giovane ragazza Seana Collins. Originaria del Kansas City, dove aveva sempre vissuto con la mamma, Seana deciderà di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan perché ormai giunta al peso di 350 chilogrammi si troverà al punto di non ritorno.

Oltre al suo status di obesità avanzata, il dottor Younan Now dovrà anche avere che fare con la forte depressione che caratterizzerà l’aspetto interiore della ragazza, depressione che inevitabilmente combatterà il suo percorso di dimagrimento cercando di farlo arrestare del tutto. Inizialmente di 400 chilogrammi, ciò che Tv Showcase ci rivela è che Seana fosse già dimagrita quasi 60 chili prima di chiedere rifugio alla clinica per obesi di Houston, in Texas.

Se come sempre non è nostra intenzione raccontarvi quale sia stato il percorso di Seana nello show, onde evitarvi spoiler, è altresì vero però che una cosa dovremo pur anticiparvela: Seana pare proprio che il suo conflitto con il cibo non riuscirà a superarlo mai. A tal proposito, nei mesi precedenti Tv Showcase avrebbe indagato su come stia la ragazza oggi, di modo da capire se a distanza di qualche anno la sua obesità sia soltanto un ricordo o meno.

Purtroppo, quanto scoperto dal magazine americano non è rassicurante. Seana Collins, che più e più volte penserà di abbandonare il programma proprio perché incapace di dimagrire e di attenersi alle regole alimentari impostele dal dottor Now, ad oggi sarebbe ancor più grassa di quanto la ricordavamo. Secondo quanto riportato da Tv Showcase, purtroppo, la giovane non avrebbe mai superato il suo status di obesità e ancora oggi farebbe fatica a deambulare. Sarà vero? Se sì, non ci resta che augurarle di guarire una volta per tutte da una malattia, quella dell’obesità, ancora oggi troppo sottovalutata. Nel frattempo, possiamo riscoprire la sua storia sin dall’inizio questa notte a Vite al limite su Real Time.