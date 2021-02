Vi ricordate di Diana Bunch? Gli appassionati di Vite Al Limite forse già sapranno di chi stiamo parlando. Di fatto tra le protagoniste più amate e famose dello show, Diana Bunch sarà la protagonista dell’episodio di My 600 lbs life (questo il titolo originario) di questa sera, in onda in prima serata su Real Time.

Come rivelato in esclusiva dal portale americano Tv Showcase, Diana Bunch è da davvero molto tempo che non appare in tv. Cosa forse a dir poco irrilevante per noi, ma molto spiacevole per tutti i fan della giovane donna che invece, negli Stati Uniti, speravano presto di rivederla protagonista di qualche dibattito o di qualche talk show per sapere come si fossero evolute le cose a seguito della sua partecipazione al programma. Diana Bunch, infatti, ha rivelato che non apparirà più in televisione e tante grazie, e anche per questo svanisce l’ipotesi di poterla riscoprire a Vite Al Limite… e poi. Di fatto, sappiamo poco di lei e della sua vita lontano dalle telecamere, ma sempre grazie alle indiscrezioni condivise da Tv Showcase oggi potremo rivelarvene di più.

Diana ha partecipato a Vite Al Limite per più anni di seguito, a dirla tutta. La sua battaglia contro l’obesità è durata per molto tempo, soprattutto a causa della dolorose molestie che aveva subito da piccola, causa e non da poco della sua continua voglia di mangiare per sopperire alle sofferenze represse. Tra i motivi della sua grande fama, soprattutto il fatto che moltissimi telespettatori da casa si siano immedesimati in lei e nelle sue difficoltà, ma non solo. Diana è stata una vera paladina per tutti gli obesi come lei: a Vite Al Limite e anche in seguito, grazie alla sua presenza online, si è sempre dimostrata molto determinata nel raggiungimento del suo obiettivo, sempre pronta ad allenarsi e a non mollare mai.

Come forse molti tra voi ricorderanno, e come potremo scoprire stasera su Real Time, a Vite Al Limite Diana si era presentata in una condizione veramente pietosa: la sua forma di obesità aggravata non le permetteva più di alzarsi dal letto, le sue gambe erano doloranti e non riuscivano a reggere il suo peso corporeo. Insomma, le difficoltà fisiche di Diana non erano poche. Nonostante tutto, la sua voglia di vivere è riuscita a salvarla una volta per tutte, diventando di fatto una vera ispirazione per molte donne e anche per molti uomini come lei.

Originaria di Washington, Diana come sta oggi? Dopo essersi trasferita a Houston solo per concedersi alle sapienti cure del dottor Nowzaradan, e dopo aver accettato di sottoporsi al percorso di dimagrimento della sua clinica, che fine ha fatto Diana Bunch?

La sua ultima apparizione pubblica risale a due anni fa. La vediamo in splendida forma e, soprattutto, sorridente e felice. Come rivelato da TLC che sui suoi canali Social ha sempre tenuto gli spettatori di Vite Al Limite informati sulle condizioni di salute di Diana, la donna dopo aver perso molto peso ha anche deciso di sottoporsi a diversi interventi di rimozione di pelle. Così facendo, ha potuto dire addio ai chili di troppo a causa della sua pelle in eccesso, e ritrovare una serenità e una pace mai sperate prima. Brava Diana!