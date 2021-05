Vite Al Limite: Brianna Smith pesava 400 chili, come sta oggi?

Si chiama Brianna Smith la protagonista dell’episodio di Vite Al Limite che vedremo questa sera in seconda serata su Real Time e, protagonista del primo episodio dell’ottava stagione del programma, è proprio di come sta la donna originaria di Florence, nell’Oregon, che vorremmo parlarvi oggi.

All’anagrafe Brianna Smith Dias, Bri, per gli amici, ha deciso di rivolgersi alla clinica per obesi del dottor Nowzaradan quando ormai le sue condizioni di salute erano giunte a livelli indicibili. La sua obesità era ormai decisamente avanzata e al primo check a Houston, in Texas, sin dal primo colloquio conoscitivo con il dottor Now, Brianna aveva senza problemi dichiarato di essere lì lì per superare i 400 chili. Sì, avete capito bene: la donna, relativamente giovane per altro, aveva quasi superato la soglia dei 400 chili e, seppur con il sorriso sulle labbra, considerava le sue estreme condizioni fisiche ormai irreparabili.

Ma nulla è andato perduto grazie alle sapienti cure del dottor Nowzaradan, che ha immediatamente sottoposto insieme al suo fido team Brianna ad un percorso di ringiovanimento e di dimagrimento soprattutto capace non solo di ristabilire le condizioni della paziente ma anche di aiutarla psicologicamente ad affrontare il tutto. Ad oggi, a diversi anni dal rodaggio dello show, ci si chiede che fine abbia fatto Bri. Ecco allora cosa possiamo rivelarvi sulla giovane paziente dell’Oregon.

Il percorso di Brianna, come avremo modo di riscoprire anche questa sera a Vite Al Limite, non si è mai complicato più di tanto. Di fatto la giovane ha sempre accettato di buongrado i consigli degli specialisti del format, senza rifiutare come spesso accade le restrizioni dietetiche che le sono state consigliate ma al contrario gioendone e capendo, lei per prima, che tutto fosse finalizzato esclusivamente a salvarle la vita. Anche per questo il suo percorso a Vite Al Limite non è mai stato interrotto e ciò, di certo, non può che averle fatto del bene.

Ad oggi Brianna continuerebbe ad essere molto attiva sui Social Network. Proprio per questo, dunque, la paziente del Dottor Now starebbe più che bene, e peserebbe circa 100 chili. La ragazza sui suoi profili online si dice molto soddisfatta delle sue condizioni fisiche al momento, benché ovviamente continui a lavorare duramente per migliorarle ulteriormente. A proposito del suo peso, inoltre, la stessa Brianna ha dichiarato di non ricordare da quanti anni non fosse così magra. “Probabilmente nemmeno a 20 anni pesavo così poco” avrebbe infatti espresso sul suo profilo ufficiale Instagram nel corso di una Instagram Story.

Non ci resta che riscoprire insieme la sua storia sin dall’inizio, questa sera a Vite Al Limite, in seconda serata su Real Time.