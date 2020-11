Apparsa per la prima volta nello show di Real Time nel lontano 2012, è anche di Ashley Randall che vorremmo parlarvi oggi. Dopo aver perso il padre a causa di un brutto male, dopo esser stata abbandonata dalla madre che ha deciso di trasferirsi altrove con un’altra figlia e dopo aver deciso di andare a convivere in compagnia di un’amica, Ashley ha deciso di riprendere la sua vita in mano. Come scopriamo all’interno di Vite Al Limite, la giovane arriva a pensare quasi 300 chili a 24 anni soltanto e la causa della sua avanzata obesità è da attribuirsi anche alla sua storia famiglia più che complicata. Riuscita a perdere da sola quasi 50 chili ancor prima di prendere parte al docu-reality, Ashley una volta approdata al programma ha un blocco: non riuscirà più a dimagrire e il Dottor Nowzaradan cercherà di spronarla in ogni modo per continuare a farlo.

Come raccontato dallo stesso specialista di Houston, in Texas, il più delle volte occorre anche un supporto psicologico a pazienti con gravi patologie alimentari. Il cambiamento parte anche e soprattutto dalla loro mente. Così, con Ashley il Dottor Nowzaradan cercherà di essere un po’ rigido. Le raccomanderà di non smetterla di impegnarsi per raggiungere il suo obiettivo, minacciandola di non poterla operare nel caso in cui la ragazza non si rimetta in riga. Nel frattempo, una psicologa aiuterà Ashley a recuperare e a risaldare il rapporto con sua madre.

Al termine del suo percorso a Vite Al Limite, Ashley sarà riuscita a scendere sotto i 200 chili riuscendo anche a qualificarsi come idonea per un intervento di rimozione della pelle in eccesso. Ma come sta esattamente Ashley oggi? Purtroppo, una volta abbandonato il programma, della giovane si perdono un po’ le tracce. Ashley non è molto attiva sui social, e anche per questo di lei sappiamo poco. Come riportato da The Cinemaholic, sembra che la ragazza abbia postato una foto di famiglia lo scorso Natale, nella quale appariva ancora sovrappeso seppur non più in uno stato di obesità grave e avanzata. Non possiamo che augurarci che Ashley continui a perdere peso amandosi ogni giorno di più.