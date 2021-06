Vite Al Limite: Angie J, episodio I – Il suo percorso e come sta la donna oggi

Si chiama Angela Marie Dunham ma tutti la conoscono come Angie J la protagonista di Vite Al Limite di questa sera, in seconda serata su Real Time. La ragazza ha affrontato un percorso piuttosto complicato nello show, anche per questo infatti è stata protagonista di ben due episodi. La storia di Angie J all’interno della clinica del dottor Nowzaradan, dunque, è stata suddivisa in due puntate differenti; oggi vorremmo raccontarvi cosa sia accaduto e come stia la ragazza al momento.

A sua volta vittima di violenze sessuali quando ancora era molto piccola, Angie J – come spiega a Vite Al Limite – è poi caduta nel vizioso circolo della droga, e se è vero che la sua infanzia così come la sua gioventù non siano state certamente rosee è altrettanto vero che in età adulta è stata proprio Angie a porre fine alle sue sofferenze cercando di ricominciare a prendersi cura di sé stessa. Ormai superati i 300 chili quando Angie ha partecipato al programma, la donna è riuscita tuttavia a trasformarsi completamente grazie alle cure del dottor Nowzaradan ed ecco come sta oggi.

Protagonista di ben due episodi della stagione 7 di Vite Al Limite, il suo primo approccio nel programma è stato abbastanza aggressivo: la donna rifiutava i consigli del dottor Now e anzi proseguiva imperterrita nell’insultarlo ripetutamente. Anche per questo, come rivedremo questa sera in seconda serata su Real Time, ci sono volute diverse settimane prima che il reale percorso di Angie incominciasse. La protagonista di oggi, infatti, ha iniziato a perdere peso solo nella parte finale del suo primo percorso nella clinica di Houston, cominciando a prendere sul serio il suo dimagrimento soltanto agli arbori dell’episodio numero II che la vede protagonista.

Come apprendiamo da The List, Angie però tornerà a Vite Al Limite proprio per raccontare al mondo la storia che ha caratterizzato il suo vissuto rendendola così fragile. Angie J, infatti, avrebbe partecipato a Vite Al Limite… e poi, anche conosciuto come Vite Al Limite Life negli States. Vite Al Limite Life in realtà è un altro spin-off mai approdato in Italia del più rinomato docu-reality: si concentra sulle vite e sui traumi subiti dai pazienti del dottor Now, traumi che a volte condizionano inevitabilmente gli status di obesità dei pazienti.

Anche per questo possiamo svelarvi che Angie in ultimo abbia perso davvero molto peso. Ad oggi la donna starebbe più che bene anche se certe ferite che l’hanno logorata in passato sono molto difficili da rimarginare. Potremo scoprirne di più questa sera a Vite Al Limite in seconda serata su Real Time.