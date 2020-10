Si chiama Alicia una delle protagoniste di Vite Al Limite che conosceremo questa settimana su Real Time, in prima serata sul canale 31 del digitale terrestre. La prima volta in cui l’abbiamo incontrata, Alicia pesava ben 622 pounds, ossia l’equivalente di quasi 300 chilogrammi. Era fidanzata da ormai molto tempo con Tim Carter e raccontava al dottor Nowzaradan, al quale si era rivolta per la prima volta già nel 2018, che proprio il suo compagno la incoraggiasse a mangiare e a non combattere i suoi problemi alimentari perché a lui piaceva così, obesa.

C’è da ammettere tuttavia che molto diversa fosse la versione del fidanzato, che al dottor Nowzaradan in suo stessa difesa raccontava:

“Alicia non ha proprio voglia di fare niente. Sta tutto il giorno davanti alla televisione e mangia. Per me è abbastanza frustrante perché dovremmo avere ancora una vita da vivere insieme. Per me lei ora non è più lei, è diventata una persona completamente diversa da quella che avevo conosciuto e la nostra relazione ora è stagnante e difficoltosa”.

E se tra le molte domande che ci viene naturale porci rientra anche quella “Dove sta la verità?”, è soprattutto ad un’altra questione che vorremmo far fronte oggi: che fine ha fatto Alicia e come stanno andando le cose tra lei e Tim al momento?

Lo scorso 29 aprile negli Stati Uniti è andata in onda una puntata di Vite Al Limite… e poi che vedeva Alicia protagonista. Nonostante lo stesso episodio non sia ancora uscito in Italia, possiamo dirvi che la giovane abbia raccontato alle telecamere di aver finalmente compreso che il rapporto tra lei e Tim stesse diventando tossico. Anche per questo, la giovane avrebbe così deciso di cambiare radicalmente la sua vita, di continuare a combattere i suoi evidenti problemi alimentare anche a seguito della sua partecipazione al programma e, soprattutto, di cessare una volta per tutte il suo abuso di Social Media, sui quali spesse volte si sfogava con post al veleno proprio contro il compagno di una vita, Tim. Ma non è tutto qui.

Sempre all’interno della stessa puntata di Vite Al Limite… e poi, ancora inedita in Italia, scopriamo che siano ormai trascorsi due anni dal primo incontro avvenuto tra Alicia e il dottor Nowzaradan, e che ora la ragazza sia riuscita a raggiungere il suo peso corporeo più basso di sempre: 424 pounds, ossia circa 198 chili totali. Alicia ha anche iniziato a fare regolarmente attività fisica andando in palestra per ben tre volte la settimana, e anche grazie al movimento costante che ora la ragazza è abituata a fare, il dottor Nowzaradan ha potuto constatare che dall’inizio del suo percorso la giovane sia riuscita a perdere ben xxx chili. Alicia sarebbe anche pronta a ricominciare i suoi studi all’Università, abbandonati anni or sono proprio a causa del suo peso – per lei divenuto purtroppo causa di infermità:

“Ora finalmente mi sento più libera e indipendente che mai. Sto iniziando seriamente a capire chi sono, e chi voglio essere nel modo. Non potrei essere più felice di così” ha raccontato la giovane a Vite Al Limite… e poi.

E come confermato anche dallo stesso Nowzaradan, ad Alicia mancherebbe davvero poco per raggiungere un altro importante traguardo per lei e per la sua salute: quello della rimozione della pelle in eccesso, capace di farle perdere altri 40 chili buoni, almeno. La giovane, infatti, dovrebbe ancora perdere un po’ di peso per poi sottoporsi a delle operazioni di chirurgia estetica definitive, che riuscirebbero una volta per tutte a liberarla di diversi chili di pelle in eccesso, facilitandole i movimenti e alleggerendola notevolmente.

Le ultime considerazioni di Alicia, inoltre, non possono che farci davvero felici per lei:

“Sono molto felice perché per molti anni ho subito violenza psicologica, ho creduto che chiunque mi stesse osservando stesse in realtà bisbigliando cose cattive sul mio conto e ridendo di me. Ora, invece, mi sento bene. Sono sicura e fiera di me stessa e ammetto di non essermi mai sentita così in vita mia”.

Anche il suo rapporto con Tim, ora, sarebbe notevolmente migliorato. Tim avrebbe imparato ad amare e supportare Alicia come mai prima d’ora, e anche al dottor Nowzaradan ha spiegato:

“Finché Alicia continuerà a prendersi cura di sé e a riprendere la sua vita in mano, io non potrò che starle accanto ed essere davvero felice per lei. Finalmente possiamo vivere la nostra vita di coppia senza costrizioni”.

E a chi ancora attacca Tim, che lo ricordiamo in passato spronava Alicia ad ingrassare perché amava le donne obese, è la stessa Alicia a rispondere: