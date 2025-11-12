Vita in Diretta, Vittorio Sgarbi parla da Alberto Matano: dal matrimonio con Sabrina Colle ai nuovi progetti professionali, come sta il noto saggista e politico

Il cielo più vicino – La montagna nell’arte. Questo il titolo dell’ultimo libro di Vittorio Sgarbi che riassume anche, in qualche maniera, la condizione che sta vivendo negli ultimi mesi. Il noto saggista e politico è stato fuori dai radar per diverso tempo, le ragioni sono riconducibili a una condizione psicofisica da monitorare.

Sgarbi ha avuto momenti di depressione, secondo quanto emerge dai racconti delle ultime settimane e dalla diatriba (pubblica e familiare) scaturita intorno alla questione, e per un lungo periodo ha dovuto ricalibrarsi e capire cosa stesse accadendo. La giornata di ieri, 11 novembre 2025, ha visto il noto critico d’arte e saggista tornare in tv da Bruno Vespa per promuovere il suo ultimo lavoro editoriale. Con l’occasione Sgarbi ha chiarito come stesse e qual è la verità attorno alle proprie condizioni di salute.

Vittorio Sgarbi a Vita in Diretta

Iter ripercorso a 24 ore di distanza da Alberto Matano: il saggista e critico d’arte ha parlato senza remore di quello che sta attraversando e delle sue intenzioni di sposare Sabrina Colle. L’attuale compagna con cui ha attraversato diverse fasi del rapporto. Le parole di Sgarbi, ai microfoni di Vita in Diretta, sono chiare: “C’è ancora questa volontà di sposarmi perché essa restituisce armonia e una condizione di serenità a un momento tempestoso della vita”. Non è finita, l’uomo chiarisce anche un altro aspetto legato alle posizioni espresse dalla figlia Evelina: “Sabrina Colle è l’unica – conclude Sgarbi – in grado di fare ed essere, rispetto a ciò che alcune non sono in grado né di fare né di essere”.

Un punto rispetto alle polemiche e ai retroscena familiari degli ultimi tempi. Nello specifico, Evelina Sgarbi aveva così parlato pubblicamente rispetto alla condizione di suo padre: “Sapere che mio padre è stato trascinato nello studio Rai per registrare la puntata di Bruno Vespa, in condizioni di grande disagio, procurando anche imbarazzo fra gli stessi operatori Rai che lo immaginavano completamente diverso – camminava e respirava a fatica, sembrava un vecchio di 90 anni – mi provoca grandissimo dolore e mi fa sentire impotente. Perché ho avuto la riconferma che mio padre è completamente plagiato dal cerchio tragico. È un’altra persona”.

Le parole di sua figlia Evelina

“Capisco la necessità di fare la promozione del libro edito dalla Nave di Teseo, ma sarebbe stato meglio, magari anche un po’ prima, pensare alla salute di mio padre, anziché badare unicamente agli interessi della casa editrice. Lo spettacolo di cui sono testimoni dipendenti Rai, tecnici del suono e giornalisti è umiliante per mio padre e per la sua dignità. Vergognoso che venga utilizzato come il cavallo di Bertolt Brecht. Sostenere che oggi mio padre stia bene è scandaloso. Ed è un falso clamoroso. E tutto questo viene fatto per amore? E sarei io la esosa e l’interessata?”.

Continua dunque il contrappunto a distanza con i familiari e in qualche maniera la compagna. Sabrina Colle aveva, infatti, chiarito a Vita in Diretta che non ci sarebbe stato – né tantomeno c’è – un secondo fine di alcun genere nel prendersi cura di Vittorio Sgarbi in questo momento così delicato.

Sabrina Colle si difende con una lettera

“L’ho fatto per mia madre – sottolinea la donna – che ho amato profondamente. Voglio farlo per Vittorio perchè lo amo e non c’è nessun’altra motivazione”. Una lunga lettera ha determinato la posizione della Colle. Missiva letta proprio durante una delle recenti puntate del talk show pomeridiano di Raiuno. Colle era stata intercettata, poi, anche dalla concorrenza di Viale Mazzini. Le stesse parole sono state ribadite a “Dentro la Notizia” da Gianluigi Nuzzi.