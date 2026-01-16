Vita in Diretta, Alberto Matano sempre più leader nel pomeriggio di Raiuno: la trasmissione arriva al 21% di Share

Il mondo cambia e Vita in Diretta si adegua. La televisione pomeridiana è sempre una questione di meccanismi: un programma per funzionare deve trovare gli incastri giusti, chi guarda la televisione di pomeriggio (a differenza degli spettatori della sera o del mattino) ha bisogno di un contenitore che alterni la stretta attualità ma sia anche in grado di navigare abilmente lungo le sponde dell’informazione. Strizzando l’occhio all’intrattenimento e allo spettacolo con approfondimenti variegati e notizie in grado di spaziare.

Chi guarda la tv di pomeriggio vuole assistere a un caleidoscopio di emozioni. Essere aggiornato su quello che succede con la cronaca nera, poi uno sguardo veloce ma non superficiale agli aggiornamenti della politica per poi lasciar parlare l’attualità con i temi che vanno dallo spettacolo – grazie alle anticipazioni delle fiction più amate – ai grandi dibattiti che divid0no il Paese. Vita in Diretta riesce a coniugare tutto questo con la maestria di un timoniere navigato.

Vita in Diretta leader di ascolti nel pomeriggio televisivo

Alberto Matano ha messo a servizio della fascia pomeridiana la sua capacità di sintesi e una dialettica importante che è in grado di alimentare dibattiti e approfondire le questioni più delicate. Il conduttore e cronista, anche con l’aiuto e la complicità di una nutrita redazione, riesce a “planare” su qualsiasi argomento senza risultare pedante. Le incursioni di un folto parterre di ospiti ogni volta, poi, agevolano un contenitore che – fra interne ed esterne – rappresenta una macchina perfetta per il Servizio Pubblico.

Vita in Diretta, nello specifico, ha ottenuto un successo importante nell’ultima trasmissione toccando quota 21% di Share. I valori – rispetto alla concorrenza di Dentro La Notizia – sono chiari: la trasmissione di Nuzzi resta al 16,54% di Share. Una distanza che è tornata a essere netta e identifica una chiara risposta del pubblico. Il pomeriggio la scelta della platea è chiara: Raiuno viaggia meglio della rete ammiraglia di Cologno Monzese.

I numeri di Matano

Una sfida che comunque resta aperta: il nuovo anno può regalare ulteriori sorprese. La “ricetta” di Matano, tuttavia, fino a questo momento sembra essere vincente. Al punto da garantire notevoli risultati in allungo. Un divario di quattro punti e mezzo non è sinonimo di profonda spaccatura per quel che riguarda il rapporto con la concorrenza. Nel senso che c’è ancora margine per migliorare, ma si registra ugualmente un distanziamento che comincia a diventare netto.

Una sorta di “tesoretto” che la Rai intende conservare proseguendo a viaggiare su determinati standard. Anche per quanto riguarda le esclusive che propone legate ai contenuti promozionali della rete. I programmi più seguiti, come Ballando Con Le Stelle, hanno sempre avuto una finestra dedicata. Questa sorta di “traino” ha aiutato Matano a coinvolgere diverse parti di pubblico. Espediente che comincia a essere adottato anche per quanto riguarda le interviste ai protagonisti delle fiction più amate del Servizio Pubblico. Vita in Diretta si conferma una finestra televisiva sulla contemporaneità: stessi valori del passato, con lo sguardo verso il futuro. Un avvenire che, attualmente, offre 17.4818.36 motivi per continuare su questa strada.