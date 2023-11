Virginia Degni: chi è la corteggiatrice di Cristian Forti di Uomini e Donne

Tra le protagoniste assolute della nuova edizione del trono classico di ‘Uomini e Donne‘, c’è anche Virginia Degni. La ragazza, qualche mese fa, è scesa per corteggiare il tronista romano Cristian Forti.

Conosciamola meglio:

Chi è Virginia Degni? Età, lavoro, Instagram

Virginia ha 20 anni ed è una studentessa universitaria. E’ iscritta a Logopedia a Tor Vergata. Nel tempo libero, ama uscire con le amiche. L’unica storia d’amore è durata tre anni ed è finita sette mesi fa.

La tronista preferito, del passato, è stata Giulia De Lellis perché è una ragazza forte ma durante la conoscenza con l’allora fidanzato Andrea Damante ha fatto conoscere anche il suo aspetto più dolce senza, però, farsi mettere i piedi in testa.

Ascolta tanta musica ma fatica a ricordare i titoli delle canzoni.

Il sabato sera lavora o va a ballare con le amiche del cuore a cui si rivolge, per prima, quando si sente giù di morale.

Il suo film preferito è ‘The Truman Show’ mentre ‘Io sono Malala’ è il libro da consigliare.

Sogna di avviare uno studio di logopedia e di mettere su famiglia con la persona amata.

Il suo profilo Instagram @virginiaadegni, ad oggi, conta oltre 7600 followers.

Cosa pensa Virginia Degni di Cristian Forti?

Intervistata da ‘Uomini e Donne Magazine’, la corteggiatrice ha speso parole molto affettuose nei confronti di Cristian che, in qualche modo, potrebbe rappresentare il giusto completamento per una vita assieme:

“Quando ti lascia entrare nel suo mondo è davvero dolce e sensibile. E forse non te lo aspetti vedendolo nell’apparenza! E, poi, è così premuroso […] Siamo molto simili e in una relazione è importante. E poi penso che un ragazzo sia fortunato se mi incontra. Perché in amore do molto. Ma non solo per questo. Nel caso di Cristian credo che lui abbia bisogno di una persona che gli tenga testa, che lo faccia ragionare”