Vincenzo Salemme torna su Rai1 con “Ogni promessa è debito”: il teatro in diretta dall’Auditorium di Napoli

Dopo il successo della tournée nei teatri italiani, Vincenzo Salemme torna in televisione con un appuntamento ormai diventato tradizionale: portare il grande teatro in prima serata su Rai1.

Vincenzo Salemme, il teatro in diretta su Rai1

Lunedì prossimo 5 gennaio alle 21.30, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, andrà in onda “Ogni promessa è debito”, la nuova commedia scritta, diretta e interpretata dal maestro partenopeo.

L’operazione, promossa da Rai Cultura, rappresenta un nuovo capitolo della collaborazione tra Salemme e la televisione pubblica, che negli anni ha portato sul piccolo schermo spettacoli come “Una festa esagerata”, “Napoletano? E fammi na pizza” e il riadattamento di un grande classico come “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo, diventato ormai un appuntamento fisso sotto le feste.

Il teatro in diretta

La scelta della diretta conferma la volontà di restituire al pubblico televisivo l’autenticità e la spontaneità del palcoscenico, creando un ponte tra le nuove generazioni devote alla TV e quelle più abituate alla platea teatrale.

Salemme è entusiasta di quuesta operazione: “Ho scelto di portare il teatro in tv, proprio come nei palcoscenici di prosa e di farlo in diretta. E questo rende l’operazione molto più interessante sia per noi attori sia per il pubblico a casa, che ha la sensazione di assistere a uno spettacolo indubbiamente più vivo rispetto a un’opera registrata e ripulita da ogni imperfezione”.

La trama: un voto da sonnambulo

Al centro della commedia c’è Benedetto Croce, proprietario di una piccola pizzeria sulla spiaggia di Bacoli, che durante un naufragio in mare insieme ai figli e al suo cameriere, si ritrova in punto di morte. In stato di sonnambulismo, privo di sensi per un colpo in testa, lancia via radio un appello disperato a Sant’Anna, promettendo di donare esattamente di 5.557.382 euro e 60 centesimi in cambio della salvezza.

Una volta tornato a terra sano e salvo, però, Benedetto non ricorda assolutamente nulla di quella promessa. Come tutti i sonnambuli, non ha memoria di ciò che ha detto e fatto durante l’incidente. Ma il voto è ormai pubblico: tutti nel paese ne sono a conoscenza e tutti, dal sindaco al parroco, dai soccorritori al fratello Gaetano, fino alla banca, vogliono sapere se quei soldi esistono davvero.

Anzi… Nessuno crede al suo sonnambulismo e tutti avanzano diritti su quella cifra milionaria. Ma le domande si moltiplicano: perché, seppure da sonnambulo, decidere di donare una somma così alta e soprattutto perché una cifra così precisa al centesimo?

L’ispirazione autobiografica

L’idea della commedia nasce da un’esperienza personale di Salemme, come ha rivelato lui stesso in un’intervista: “Sono stato sonnambulo fino ai 30 anni”. Un dettaglio biografico che ha fornito lo spunto per costruire una storia che alterna comicità, sentimento e riflessioni sulla vita moderna, nello stile inconfondibile del drammaturgo napoletano.

Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli, accanto al protagonista Salemme, si esibirà un cast corale di dodici attori: Nicola Acunzo, Domenico Aria, Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria, Oscarino Di Maio, Pina Giarmanà, Gennaro Guazzo, Antonio Guerriero, Geremia Longobardo, Rosa Miranda, Agostino Pannone e Fernanda Pinto.

Le scene sono curate da Roberto Crea, i costumi da Francesca Romana Scudiero, le luci da Cesare Accetta e le musiche da Antonio Boccia. Una produzione che mira a creare un’atmosfera coinvolgente per gli spettatori di casa, portando l’esperienza teatrale direttamente nei salotti degli italiani.

50 anni di carriera tra palcoscenico e tv

La serata celebra anche un traguardo significativo nella carriera di Vincenzo Salemme: cinquant’anni di attività artistica in cui ha scritto, diretto e interpretato le proprie commedie, mantenendo vivo un modello di teatro popolare e d’autore sempre più raro nel panorama contemporaneo.

Il tour teatrale di Ogni promessa è debito è stato un grande successo con l’ultima replica di San Silvestro a Milano. A febbraio le repliche riprenderanno: Firenze e Roma prima di una ulteriore estensione al Teatro Diana di Napoli dall’11 al 29 marzo.