Vincenzo Malinconico 3, terza stagione della fiction di Raiuno e RaiPlay, si farà? I numeri e le ottime impressioni avute dalla seconda stagione della serie tratta dai romanzi di Diego De Silva e con protagonista Massimiliano Gallo sono più che promettenti per un seguito delle avventure dell’avvocato sui generis ma dal cuore d’oro di Salerno.

Vincenzo Malinconico 3 si farà?

Per ora, Rai Fiction non ha commentato circa una terza stagione della serie tv. Resta da aspettare quindi una comunicazione ufficiale, che potrebbe giungere a breve oppure più avanti, in occasione della presentazione della prossima offerta della fiction Rai. Ma la tv di Stato può dirsi soddisfatta dei risultati portati a casa dalla serie.

Sul fronte dell’adattamento dei libri da cui è tratta la serie, manca solo “Sono contrario alle emozioni” (edito da Einaudi). Ma sappiamo che gli sceneggiatori possono sempre attingere alla propria creatività e scrivere storie nuove per il protagonista.

Vincenzo Malinconico 2, gli ascolti

La seconda stagione, che si è avvalsa della regia di Luca Miniero e, nel cast, dell’ingresso di Giulia Bevilacqua nei panni della giornalista Clelia Cusati, ha reso molto bene in termini di ascolti. Le prime tre serate (su quattro totali) hanno infatti avuto una media di 2,9 milioni di telespettatori (16,8% di share): non sono numeri strabilianti, ma che hanno comunque permesso a Raiuno di vincere sempre la sfida del prime time.

A questo si aggiungano le ottime critiche ricevute dalla serie, che ha saputo distinguersi rispetto alle altre fiction per il tono scanzonato ma non superficiale con cui si racconta il genere del legal drama, e soprattutto per l’interpretazione del protagonista Massimiliano Gallo, il cui Vincenzo Malinconico è diventato un personaggio a cui i telespettatori si sono affezionati.

Quando va in onda Vincenzo Malinconico 3?

Una volta ottenuta la conferma da parte di Rai Fiction, la produzione della terza stagione potrà mettersi in moto. Considerato che tra la prima e la seconda stagione sono passati due anni, è probabile che (impegni del cast permettendo) la terza stagione possa andare in onda nel 2026.

Come finisce Vincenzo Malinconico 2?

Intanto, nel finale della seconda stagione, Benny (Luca Gallone) affronta Ega, una donna affascinante che guida un laboratorio teatrale per cuori infranti. Intanto, Malinconico continua ad indagare sulla dipartita di Venere (Carolina Rapilo), la prostituta il cui omicidio è stato il caso orizzontale della stagione, scoprendo rivelazioni scottanti da Antonella e presunte violenze. Con Tricarico (Francesco Di Leva) svela un losco giro che coinvolge insospettabili della Salerno bene.