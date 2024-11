Massimiliano Gallo, il resto del cast, regista e produttori presentano la seconda stagione della serie tv, in onda su Raiuno dal 1° dicembre

Vincenzo Malinconico 2, la conferenza stampa in liveblogging dalle 12:00

Sta per tornare Vincenzo Malinconico 2 – Avvocato d’insuccesso, seconda stagione della divertente fiction che unisce legal e comedy e che vede Massimiliano Gallo nei panni del protagonista, nato dalla penna di Diego De Silva: per presentarla, oggi, lunedì 25 novembre 2024, alle 12:00, si tiene una conferenza stampa, che TvBlog segue in liveblogging.

Inizialmente prevista per domenica 24 novembre, la messa in onda della seconda stagione della serie tv (composta da quattro episodi da 100 minuti ciascuno) è slittata a domenica 1° dicembre. Per tutto il mese, quindi, il pubblico di Raiuno e di RaiPlay potrà godere della compagnia del simpatico avvocato di Salerno, alle prese con insoliti casi e con i problemi della sua vita privata, tra l’ex moglie, nuovi amori, i figli e gli amici di sempre.

Per presentare la serie, nella Sala Sergio Zavoli della sede Rai di Viale Mazzini a Roma sono presenti lo stesso allo, affiancato da Francesco Di Leva (Amodio Tricarico), Teresa Saponangelo (Nives) e la new entry Giulia Bevilacqua, oltre al regista Luca Miniero, anche lui nuovo ingresso della fiction e che prende il testimone da Alessandro Angelini.

Prodotta da Alessandro Passadore per Viola Film e da Rai Fiction (con la distribuzione di Rai Com), Vincenzo Malinconico 2 segue ancora le avventure del protagonista, che sembra essersi arreso all’idea che non capirà mai nulla dell’amore e della vita e che forse è meglio smetterla di farsi tante illusioni. Ma è davvero così?

Una nuova proposta di lavoro potrebbe riaccendere in Malinconico il desiderio di affermarsi e di aiutare chi ne ha più bisogno, con i suoi metodi poco ortodossi da avvocato-psicologo, occasionalmente supportato da amici poco raccomandabili ma di buon cuore.

Non solo, c’è una nuova giornalista in città: Clelia Cusati, una donna che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Proprio con lei, Malinconico si troverà a dover collaborare alla risoluzione di un caso particolarmente spinoso, che li unirà nonostante le loro differenze.