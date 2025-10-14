Le parodie piacciono tanto sia alla Rai che a Mediaset. I programmi di punta del piccolo schermo non vogliono rinunciare al talento di imitatrici e imitatori.

Vincenzo De Lucia e Giulia Vecchio, la parodia vince sempre: Rai e Mediaset puntano sulla simpatia

Essere o non essere? Questo è il problema. Se lo chiedeva l’Amleto, la televisione odierna invece ha capito che è molto meglio diventare. Sul piccolo schermo, testimonianza di ascolti in crescita, vincono le parodie. Il pubblico si emoziona, ride e si diverte quando compaiono le imitazioni (ben fatte) di personaggi illustri. Ne sa qualcosa la Gialappa’s che, con Brenda Lodigiani e Giulia Vecchio, ha portato in alto le quote rosa del programma dimostrando che buone imitazioni – anzi, ottime – non dipendono soltanto da trucco e parrucco: è tutta una questione di atteggiamento.

Notare, nella persona da imitare, un vizio o un vezzo nel comportamento e riproporlo senza alcun timore reverenziale. Anzi, se necessario, esasperarlo per creare battute e tormentoni. Ha funzionato con la versione riveduta e corretta di Orietta Berti, Marcella Bella e Monica Setta. Certo, poi la differenza fondamentale fra una parodia ben riuscita e un risultato mediocre la fanno anche le reazioni: chi è imitato o parodiato può reagire in due modi. O apprezza, oppure comincia ad alimentare polemiche sulla resa effettiva dell’imitazione.

Vincenzo De Lucia e Giulia Vecchio, il potere della parodia

In tutti i casi, per l’esecutore e il programma dove la parodia va in onda, è una manna dal cielo: le performance vengono accentuate e riproposte ulteriormente soprattutto quando non c’è il consenso da parte dell’imitato o imitata. È successo con Stefano De Martino che, sempre con la Gialappa’s, inizialmente sembrava risentito dell’imitazione che il programma aveva fatto di lui. Poi, il conduttore di Affari Tuoi ha aggiustato il tiro e quella che sembrava essere una polemica si è risolta nel migliore dei modi.

Restando in tema, tra le imitazioni più riuscite c’è anche quella di Milly Carlucci da parte di Giulia Vecchio. Una parodia che ha fatto molto piacere alla conduttrice di Ballando Con Le Stelle. La quale, poi, per togliere ogni dubbio sul gradimento della riproposizione, ha invitato la Vecchio in una puntata del programma di Raiuno. Solo per fare il confronto tra Carlucci vera e Carlucci imitazione. Un espediente che ha soltanto agevolato lo Share.

Rai e Mediaset a caccia di imitatrici e imitatori

A tal proposito lo stesso sceglie di fare Silvia Toffanin che non ha potuto fare a meno di vedere all’opera Vincenzo De Lucia, esperto imitatore di donne importanti del piccolo schermo, nella riproposizione di una puntata standard di Verissimo. La Toffanin, nello specifico, ha trovato molto divertente questa parodia del suo modo di condurre e ha scelto di portarla all’interno della nuova edizione del suo programma serale: This Is Me. Nel corso delle puntate, infatti, potrebbero esserci delle incursioni da parte di De Lucia Toffanizzato.

Insomma, tra Rai e Mediaset, le parodie portano bene e se le scambiano vicendevolmente. Avere una versione parallela e fedele dei conduttori principali (donne e uomini) del piccolo schermo è una sorta di amuleto a cui nessuno vuole rinunciare. Non resta altro, quindi, che vedere la prossima imitatrice (o imitatore) all’opera. L’operazione simpatia è (ri)cominciata.