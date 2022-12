Nell’era della televisione liquida e dell’ossessione delle clip social da parte di chi la tv la fa, la televisione domina Youtube. Non è un contorto gioco di parole, ma è il dato più evidente dalla classifica dei video più visti in Italia su Youtube nel 2022.

Infatti, tra i video non musicali domina Italia’s got talent e in particolare la deliziosa canzone portata sul palco del programma di Sky (passerà a Disney+) da Federico Martelli, dal titolo Bello bello (tutte le canzoni di Martelli contengono la parola “bello”, questa in particolare parla dei datori di lavoro che si sentono superiori ai loro dipendenti): oltre 4 milioni e 600 mila visualizzazioni in 10 mesi e 1500 commenti, praticamente tutti entusiasti (l’altro contenuto ‘televisivo’ presente in questa graduatoria è l’Halftime Show del Superbowl).

La tv vince anche tra i video musicali – parliamo sempre di Italia. Al primo posto, infatti, c’è il videoclip di Brividi di Mahmood e Blanco, canzone vincitrice di Sanremo 2022 e protagonista all’Eurovision Song Contest (si è classificata al sesto posto).

Da segnalare che dal Festival di Sanremo arrivano anche i brani i cui video sono piazzati nella top 5 di Youtube nel 2022, ossia Ciao Ciao de La Rappresentante di lista (quarto posto) e Farfalle di Sangiovanni (quinto posto).

Alla tv italiana restano da conquistare gli Shorts, lanciati da Youtube negli scorsi mesi. Si tratta di brevi video (massimo 60 secondi) creati ad hoc per la piattaforma di Google. Nel 2022 il più visto è stato Il Rompicapo più FACILE al MONDO di Jack Nobile, con oltre 8 milioni e mezzo di views.

Cliccando su questo link trovate il dettaglio delle tre classifiche menzionate.