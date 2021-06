A partire da questa sera riparte su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza, guidato da Cesare Bocci, che condurrà per cinque appuntamenti i telespettatori alla scoperta della Penisola e non solo. Si tratta di un ritorno del programma dopo la sospensione arrivata lo scorso gennaio, in seguito alla messa in onda del quarto appuntamento dedicato a Leonardo e andato in onda martedì 19 gennaio.

Una sospensione stabilita già prima di scoprire gli ascolti della puntata (che pure non avrebbero fatto cambiare idea), visti i dati registrati nei precedenti appuntamenti, considerati non idonei al periodo di garanzia in cui stava andando in onda il programma. Dalle 21:40 circa di questa sera Viaggio nella Grande Bellezza avrà una seconda possibilità, con la messa in onda in un periodo totalmente diverso e con una svolta almeno apparente nei contenuti affrontati.

Già l’esordio dal titolo Dinastie Reali – I Windsor pare decisamente virare il programma verso tematiche più pop e trasversali: se si scorrono poi i nomi di alcuni “testimoni” di puntata l’opinione fattasi in precedenza non può che trovare conferma. Fra gli ospiti infatti compaiono, oltre Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa spesso ospite in trasmissioni di daytime, e Lavinia Orefici, esperta dei Reali, Cesara Buonamici e Alfonso Signorini. Nel corso della puntata però non si parlerà solo della famiglia reale britannica, a dispetto da quanto intuibile dal titolo, ma anche dei Savoia, di Grace Kelly e Ranieri di Monaco, e altri sovrani ancora.

Il conduttore del Grande Fratello Vip tornerà come testimone anche nella puntata dedicata alle storie d’amore, che sarà ambientata fra Roma e Verona: una delle storie di cui si parlerà, infatti, sarà quella che vide legata Maria Callas – personaggio sul quale Signorini anni fa ha scritto un libro – ad Aristotele Onassis e in un qualche modo anche a Jacqueline Kennedy. Nello stesso appuntamento verrà inoltre raccontata la storia d’amore fra Gabriele D’Annunzio ed Eleonora Duse e la tragica passione fra Romeo e Giulietta.

Nella “svolta pop” rientra sicuramente la puntata dedicata alla figura di Padre Pio, che vedrà la partecipazione non solo di Giovanna Ralli, negli scorsi mesi ospitata diverse volte in collegamento e poi anche in studio a Domenica In, ma anche di Lino Banfi, entrato nel corso della stagione televisiva nel cast di Oggi è un altro giorno. Queste nuove puntate di Viaggio nella Grande Bellezza vedono anche un parziale cambiamento del gruppo autorale, dove rimangono Umberto Broccoli (presente anche in video), Anna Pagliano, Francesca Mattioli, mentre Alessandro Banfi, reduce dall’esperienza di Ogni Mattina, e Raffaella Soleri, già collaboratrice ai testi, subentrano agli uscenti Davide Minnella e Francesca Talamo.

Verranno poi trasmesse nel corso delle settimane anche le puntate dedicate a Torino e ad Assisi/Orvieto, che avrebbero dovuto completare l’edizione invernale.