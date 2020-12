La puntata di ieri di Viaggio nella grande bellezza, che ha raccontato come la creatività degli artisti abbia rappresentato la nascita e l’infanzia di Gesù, ha registrato 1.720.000 telespettatori per una share del 7,9%. Numeri (qui trovate quelli di tutti i programmi di ieri) che hanno significato per Canale 5 una clamorosa sconfitta nei confronti di Italia 1, dove lo speciale de Le Iene (sostanzialmente una replica dei servizi dedicati alla sanità italiana) è stato visto da 1.858.000 telespettatori per una share del 10,9%. Ma non solo, la rete ammiraglia di Mediaset è stata battuta, in termini numerici, anche da Rai2, dove Un’ora sola vi vorrei – Per le Feste ha registrato 2.068.000 telespettatori e una share dell’8%.

Dati sufficienti a determinare uno spostamento in palinsesto del doc-evento che vede Cesare Bocci nelle vesti di guida? La domanda appare lecita, ma al momento, secondo quanto risulta a Blogo, sembrerebbe confermata la collocazione in prima serata su Canale, con il nuovo appuntamento già fissato per martedì 5 gennaio.

Restano comunque sullo sfondo due ipotesi alternative, che potrebbe essere prese in considerazione dai dirigenti del Biscione qualora anche gli ascolti delle prossime puntate rimanessero così bassi o, addirittura, scendessero ancora. Da una parte lo spostamento su Rete 4, la cui identità però è ormai fortemente caratterizzata dall’informazione. Dall’altra la retrocessione in seconda serata su Canale 5.

A pesare sulla scelta di prevedere variazioni nella collocazione in palinsesto, almeno per il momento, ci sarebbe la strategia editoriale messa in atto nella consapevolezza dell’unicità del prodotto. Ma anche l’importante budget investito nel progetto realizzato da Mediaset in collaborazione con RealLife Television.

Ricordiamo che gli appuntamenti a seguire di Viaggio nella grande bellezza prevedono, a gennaio, il racconto di Venezia (il 5), Leonardo da Vinci (il 12), Roma (il 19), Torino (il 26), mentre il 2 febbraio il ciclo si chiuderà con la puntata girata prevalentemente ad Assisi, con la Basilica Superiore e Inferiore, Santa Maria degli Angeli, l’Eremo delle Carceri e la Verna.