Stefano Bollani torna in tv e lo fa con la moglie, l’attrice Valentina Cenni, a partire da questa sera, 15 marzo 2021, con un nuovo programma a striscia per Rai 3 dal titolo che sa di casa, Via dei Matti numero Zero. Non una seconda serata per Bollani, ma un access prime time in onda dal lunedì al venerdì dalle 20.20 alle 20.45, in quello che è stato lo slot di Geppi Cucciari con Che succ3de?. Un cambio di collocazione che apre a pubblici più ampi in quella fascia che intercetta chi ha appena finito di vedere Blob e chi attende la nuova puntata di Un Posto al Sole per una ventina di minuti a base di ospiti, racconti e soprattutto di musica in quella che si presenta come la casa ‘immaginaria’ della coppia Bollani – Cenni in cui si preparano ad entrare molti volti noti.

Ogni sera Stefano Bollani e Valentina Cenni tratteranno un argomento diverso sempre però inerente alla musica: dalla storia alle sue caratteristiche, dal suo valore individuale a quello collettivo, implicazioni filosofiche e artistiche ma sempre con lo ‘stile Bollani’, tra competenza e leggerezza. Ma l’obiettivo, in fondo, è quello di parlare di musica ma soprattutto farla, in una sorta di jam session che unisce parole, note e ironia.

Tra gli ospiti attesi nella “Casa della Musica” ci sono Francesco De Gregori, che inaugura il ciclo di puntate, Edoardo Bennato (ospite martedì 16), mentre mercoledì 17 tocca a Marisa Laurito, giovedì 18 a Neri Marcorè e venerdì 19 a Checco Zalone. Cinque giorni per cinque diversi argomenti e per cinque diverse chiacchierate, tra leggerezza e approfondimento: c’è bisogno di cose belle.