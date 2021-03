Quel “-9″ al di sotto del logo del programma aveva suscitato molta curiosità nei telespettatori di Che succ3de?, l’appuntamento dell’access prime time di Rai3 condotto da Geppi Cucciari. Poi a svelarne il significato la stessa conduttrice della zona bianca su Twitter: “La novultima puntata“. E sempre lei in chiusura: “Finisce qui la novultima puntata“.

Si conclude quindi la prossima settimana il percorso della trasmissione nel corso della quale la comica sarda ha raccontato a modo suo l’attualità incrociandola con la quotidianità dei componenti del suo panel, che sono diventati nel loro piccolo dei personaggi.

In onda dal 26 ottobre scorso, la striscia di venticinque minuti tra Blob e Un posto al Sole settimana dopo settimana stava anche conquistando l’Auditel. Per fare un esempio, l’ultima puntata, quella del game, aveva fatto raggiungere a Rai3 il 6 per cento di share. E proprio la puntata game, nel corso della quale un vip e un componente del panel si sfidano sulle notizie della settimana e prove di abilità, si è rivelata una trasmissione a parte, capace di ridare lustro al simpatico Danilo Bertazzi alias Tonio Cartonio della Melevisione, che incredibilmente ha raggiunto intanto le 61 primavere.

Davvero un peccato che la rete diretta da Franco Di Mare faccia terminare un programma non solo divertente per via della trascinante verve di Geppi, ma anche per la bravura dei suoi fidi autori, che curano anche i minimi particolari, dai sottopancia degli ospiti in collegamento agli irresistibili credits della finta soap opera Un Conte al Sole/Un Mario al Sole (a seconda del premier in carica).

A questo punto ci si augura che Rai3 preveda già dal mese di settembre una seconda stagione di Che succ3de?, dal momento che Geppi Cucciari con questa trasmissione un po’ figlia di G’Day e Rai Pipol ha ritrovato la forma dei tempi migliori. L’ultima puntata dovrebbe andare in onda venerdì 12 marzo.