“Via Claudio Bisio da Zelig”, chi potrebbe prendere il suo posto. Il retroscena Mediaset

Annunciati novità e cambiamenti nei palinsesti di Mediaset della prossima stagione tv: la dirigenza del Biscione capitana da Pier Silvio Berlusconi ha fatto scelte mirata a conquistare lo share e a competere con le reti concorrenti. Oltre alle conferme dei programmi di Maria De Filippi, considerati di successo da Cologno Monzese, n’è la prova Temptation Island che ha conquistato gli ascolti già al debutto della prima puntata, ci sono i diversi daytime. Sono vincenti per Mediaset anche tutte le soap turche e spagnole, che nell’ultime stagioni hanno conquistato gli ascolti sia nelle puntate quotidiane, che nella prima serata.

Tra le novità annunciate i prime time di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, e una serata omaggio dedicata a Lorella Cuccarini This is Lorella. Confermato anche il ritorno di Zelig, lo show comico ha un suo storico di successo a Mediaset: ha debuttato nel 1996 e per diversi anni ha monopolizzato l’attenzione del pubblico. Prima è andato in onda in seconda serata e poi è stato promosso nel prime time di Canale 5, diversi i comici che si sono alternati sul suo palco e tutti hanno avuto un attenzione mediatica non indifferente.

Pilastro di Zelig, sin dalla prima puntata, Claudio Bisio che nel corso delle varie edizioni è stato affiancato da diverse conduttrici, tra queste Vanessa Incontrada. I due, dopo un periodo di pausa, sono tornati sul palco del programma comico lo scorso inverno e hanno ottenuto l’approvazione del pubblico. Oggi la dirigenza del Biscione ha confermato una nuova edizione di Zelig, sono state previste 3 puntate, ricche di novità e nuovi artisti. Non è stato ancora deciso il periodo della messa in onda, tuttavia secondo alcuni rumors il format comico potrebbe non essere più condotto da Claudio Bisio.

Claudio Bisio sostituito a Zelig: chi è il sostituto. Le indiscrezioni

L’addio di Claudio Bisio a Zelig potrebbe inficiare il successo dello spettacolo. L’attore è parte integrante dello show e il pubblico potrebbe avere una reazione non positiva nel non vederlo alla conduzione. I rumors parlano di una possibile sostituzione, anche se non è noto se è Bisio che ha lasciato il programma o se la produzione ha fatto una scelta mirata al cambiamento. Le indiscrezioni rivelano che tra i nomi che potrebbero sostituirlo c’è sicuramente quello di Paolo Ruffini.

Attore, regista e comico, Ruffini è un’artista accreditato, ha già condotto Colorado Caffè e non è nuovo a questo tipo di format. Attualmente è impegnato nello spettacolo Il babysitter e ha portato in scena Din Don Down alla ricerca di (D)Io. Per il momento non ci sono conferme ma solo diversi rumors, certo è che il cambio di condizione a Zelig sarebbe una grande novità. Non è noto neanche se la Incontrada tornerà sul palco dello show comico senza il suo storico compagno.

Alessandro Cattelan alla conduzione di Zelig: i rumors

Alessandro Cattelan non è stato premiato dalla rete di stato che non ha previsto per lui progetti per la prossima stagione tv. Il giovane conduttore ha così accettato di passare a Mediaset dove condurrà un programma in seconda serata. Il passaggio alla rete del Biscione è davvero eclatante e fa sfumare la possibilità per Cattelan di tornare sul palco dell’Ariston.

C’è tuttavia chi ha supposto che il giovane conduttore possa guidare la nuova edizione di Zelig, una possibilità di cui si è parlato in queste ore e che però appare improbabile visto che per il momento Cattelan sarà impegnato solo con un format che con molta probabilità andrà in onda su Italia Uno.