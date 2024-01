Era il luglio 2016 quando davamo l’addio al marchio di MTV sul digitale terrestre con il trasloco di MTV Music in esclusiva su Sky. Nello stesso periodo abbiamo dato il benvenuto a VH1 Italia (Video Hits One), altra realtà dei network Viacom dedicato ai successi del presente e del passato. A distanza di quasi 8 anni dal suo approdo, l’avventura di VH1 sta per volgere al suo termine.

Secondo quanto pubblicato nella bio dei social ufficiali (fermi dallo scorso 10 dicembre), da domenica 7 gennaio questo canale non sarà più disponibile ma, continua il breve avviso: “La musica ti aspetta su Pluto TV“.

Nell’ultimo periodo in effetti VH1 aveva definitivamente perso l’identità della rete esclusivamente musicale cedendo una larga fetta di programmazione giornaliera alle serie del canale per ragazzi Super!

Non è certo una bella notizia per il panorama dei canali musicali in tv. Nonostante il pacchetto di reti musicali non manchi grazie alle visual radio (citiamo RTL 102.5, Radio Zeta, Radio Freccia, Deejay TV, Rai Radio 2, ma anche RDS Social TV, Radio 105, R101, Kiss Kiss TV) per non parlare dei canali locali di musica sparsi per tutta Italia, la notizia di una rete tv musicale che si spegne resta comunque un colpo basso.

VH1 sino a sabato 6 gennaio si troverà sul canale 167 del digitale terrestre, al 715 di Sky e 22 di Tivusat.

Come già detto, il mondo di VH1 prosegue con i suoi spin-off sulla piattaforma gratuita Pluto Tv – disponibile sulle tv di ultima generazione e tramite app – all’interno del quale sono attivi i canali VH1+ Music Legends, Rock!, Canzoni Italiane, Hip Hop & Rap e i temporary channels come VH1 Christmas che, presumibilmente, si spegnerà con il finire delle festività natalizie.