Veronica Pomilla: chi è la campionessa de L’Eredità

Nelle ultime puntate de L’Eredità, il preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, una nuova campionessa ha conquistato, per ben quattro volte consecutive, il traguardo finale della ghigliottina. Non è, però, mai riuscita a conquistare il montepremi. Si tratta di Veronica Pomilla.

Conosciamola meglio:

Chi è Veronica Pomilla de L’Eredità? Età, lavoro, Instagram

Veronica ha 25 anni, è originaria di Corleone in provincia di Palermo. E’ un’insegnante di lettere. Il suo profilo @ve.p_00, rigorosamente privato, conta oltre 900 followers.

Nell’ultima puntata di ieri, venerdì 14 marzo 2025, la concorrente non è riuscita a trovare la parola in comune tra Venezia, naturale, bagno, Marianna, Nera. La risposta corretta era Perla.

L’Eredità: i casting per partecipare come concorrente

Sono ammessi a partecipare gli aspiranti Concorrenti che abbiamo compiuto il 18° anno di età alla data della partecipazione;

I casting inizieranno a partire dal 17 giugno 2024 e termineranno il 31 Maggio 2025.

Sono esclusi dalla partecipazione al Programma i dipendenti, ex dipendenti ed i collaboratori della RAI, di Banijay Italia S.P.A e delle loro controllate e collegate e le persone aventi un rapporto di parentela, affinità o coniugio con i soggetti suindicati e i minorenni, nonché coloro che abbiano già partecipato alle puntate dell’edizione in corso de L’Eredità (2024-2025) nonché alle edizioni de l’Eredità del 2022-2023 e 2023-2024. Possono partecipare alle procedure di selezione e reperimento dei concorrenti anche tutti coloro che abbiano già partecipato, senza tuttavia aver conseguito alcun premio, alle edizioni de “L’Eredità” precedenti l’edizione del 2022-2023. Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione al programma coloro che abbiano avuto condanne penali o abbiano procedimenti penali pendenti;

Gli aspiranti Concorrenti presentano a decorrere dal 17 giugno 2024 domanda tramite telefono al numero telefonico 02/ 2828000 intestato a Banijay Italia S.p.A., tramite posta elettronica all’indirizzo mail casting@leredita.it intestato a Banijay Italia S.p.A. e tramite il sito istituzionale di Banijay Italia – www.banijayitalia.it indicando nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 i propri dati anagrafici, un indirizzo mail, comune di appartenenza e un numero telefonico di riferimento;

Una redazione casting a decorrere dal 01 agosto 2024 richiama o invia una e-mail agli aspiranti Concorrenti per convocarli ad un provino che viene organizzato in presenza o da remoto; agli aspiranti concorrenti verranno fornite tutte le informazioni necessarie;

Durante il provino gli aspiranti concorrenti sostengono un test più articolato al quale segue una intervista, oggetto di riprese audiovisive, volta ad appurare che gli stessi abbiamo i requisiti di cui ai precedenti punti 1,2 e 3;

Nel corso del provino si terrà anche conto della simpatia, della spigliatezza, dell’empatia e del vissuto degli aspiranti concorrenti oltreché’ della preparazione culturale e delle doti relazionali e caratteriali dei medesimi nonché’ dell’attitudine ad interessare l’attenzione del pubblico.

Il superamento del provino consente agli autori di individuare i possibili Concorrenti del Programma;

I Concorrenti vengono quindi ripartiti in squadre e quindi di volta in volta convocati per la partecipazione al Programma.