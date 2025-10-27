Veronica Peparini e Andreas Muller: età, figli, dove vivono, il matrimonio, l’amore nella scuola di Amici

Lo scorso 29 settembre Veronica Peparini e Andreas Muller hanno coronato il loro sogno d’amore diventando marito e moglie. Un evento che entrambi desideravano da tempo e che ha ufficializzato il loro rapporto già consolidato. I due si sono conosciuti nella scuola di Amici nel 2017: lei era una delle coach di danza, è infatti una bravissima coreografa, e lui uno degli allievi. L’intesa è stata quasi immediata anche se la prof ha ceduto al corteggiamento del ballerino dopo un anno. A frenare la Peparini era la differenza d’età: lei ha 54 anni e lui appena 29. Inoltre la coach ha alle spalle una precedente relazione da cui sono nati due figli, Daniele e Olivia, oggi adolescenti.

Nonostante tutti Andreas ha insistito ed è riuscito a conquistare il cuore della coach di Amici. Il loro percorso insieme non ha mai subito scossoni, anzi i due hanno intrapreso nuovi progetti e sono impegnati nella realizzazione di diversi lavori. Lui si è esibito con varie compagnie di ballo, mentre lei oggi è tornata alla corte di Maria De Filippi, nei panni di prof. I due sono una coppia dal 2018 e nel 2024 sono diventati genitori di due bellissime gemelline: Penelope e Ginevra. Due bambine adorabili che la coppia ha mostrato più volte sui social.

Andreas e Veronica vivono a Roma, ma non ci sono dettagli su dove si trova l’abitazione anche se sui loro account Instagram sono presenti diversi scatti dell’appartamento. Vista la stabilità del rapporto, Andreas ha chiesto a Veronica di sposarlo durante la partecipazione a La Talpa: una proposta di matrimonio che ha commosso il pubblico e i tanti fans della coppia, che hanno sempre creduto nel loro amore. Una volta usciti dal reality i due si sono immediatamente attivati per organizzare le nozze.

Andreas Muller e Veronica Peparini, nozze incantate alle porte di Roma

Veronica e Andrea si sono sposati in una magica cornice, in una location che si trova alle porte di Roma e che è circondata dalla natura. La cerimonia è avvenuta all’aperto alla presenza di amici e parenti. Ad accompagnare Veronica all’altare il papà e il figlio maggiore Daniele. La secondogenita Olivia ha percorso la navata con le sorelline, tenendole per mano. Dell’evento sono stati condivisi diversi scatti sui social e i due hanno ricevuto tantissimi like.

Alla cerimonia è seguito un rinfresco, torta nuziale e fuochi d’artificio, insomma tutto era perfetto. L’incanto di un giorno ha suggellato l’amore di una coppia, che ha sempre dimostrato d’essere legata solo da sentimenti puri e sinceri. I due hanno poi scelto look sobri e sofisticati, evitando di apparire sopra le righe.

Veronica Peparini Andreas Muller sposi: i vip presenti all’evento

L’abito di Veronica Peparini, rigorosamente bianco. è stato realizzato da Justin Alexander: bustino steccato, leggermente trasparente e senza ricami, e una gonna ampia in mikado. A completare il look un make up acqua e sapone e un’acconciatura semplice dall’effetto naturale. La sposa al momento del taglio della torta ha cambiato outfit, scegliendone uno più leggero e sbarazzino.

Ovviamente all’evento erano presenti diversi vip tra cui Maria De Filippi, ma anche Alessandra Celentano, Marina La Rosa e Anna Pettinelli. Sembra inoltre che siano stati invitati anche alcuni ballerini del corpo di ballo di Amici e diversi colleghi di Muller.