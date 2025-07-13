Veronica Gentili, compleanno da sogno: il look sfoggiato alla festa che ha incantato i social

Volto Mediaset consolidato Veronica Gentili negli ultimi anni si è ritagliata un posto speciale in tv. Dalla conduzione di talk giornalistici e a Le Iene il passo è stato breve e le ha permesso di dimostrare al pubblico diverse versioni del suo modo di lavorare. Inoltre la sua schiettezza e sincerità ha conquistato il pubblico, che non manca di premiarla negli ascolti, ma anche la dirigenza Mediaset. In particolare Pier Silvio Berlusconi ha deciso di puntare su di lei e le ha anche affidato l’ultima edizione de L’Isola dei famosi.

La conduttrice ha accettato la sfida anche se non si era mai confrontata con un reality. Si è così rivelata professionale e versatile e a anche se il format non ha ottenuto ascolti eccezionali, per molti ha superato la prova. Il format, seppur ridimensionato nelle puntate, è arrivato alla conclusione e ha ottenuto l’attenzione degli appassionati del genere. Alla fine Veronica ha fatto un bilancio positivo dell’esperienza fatta: “Era un’esperienza nuova, avevo paura, ma alla fine ho deciso di farla a modo mio. Grazie a tutti.”

Lo scorso 9 Luglio Veronica Gentili ha compiuto 43 anni, e ha festeggiato il suo compleanno con gli affetti più cari. In primis ha ricevuto tantissimi auguri sui social da gente comune ma anche da vip, tra cui Simona Ventura che è stata al suo fianco in veste di opinionista duranre L’Isola dei famosi. La giornalista ha condiviso tutti i messaggi ricevuto e non ha nascosto di essere felice per l’affetto ricevuto in un giorno così speciale per lei. Non potevano mancare gli scatti della festa organizzata in suo onore: la conduttrice ha scelto un look meraviglioso.

Veronica Gentili: look total black easy chic

Per la sua festa di compleanno Veronica Gentili ha scelto un look total black con tagli sulla pancia: un tubino nero griffato, easy chic e non volgare. Un outfit che è stato promosso dai fan che si sono complimentati con la forma fisica al top della conduttrice. Capelli scioli e make up acqua e sapone hanno completato l’immagine di Veronica che sugli scatti social è apparsa raggiante.

“Ogni compleanno è come entrare in una grande dispensa d’amore. Cerchi di abboffarti a più non posso. Senza paura di fare indigestione.

E sai che quelle sono tutte riserve di energia che porterai con te nei mesi a venire. L’importante è scegliere tutti cibi doc e rigorosamente a lunga conservazione. ” Questa la didascalia che accompagna le foto pubblicate su Instagram che la ritraggono con i suoi più cari amici.

Veronica Gentili rompe il silenzio su L’Isola dei famosi: “Mi spaventava, ma …”

Dopo qualche giorno dalla fine de L’Isola dei famosi, Veronica Gentili ha rotto il silenzio sull’esperienza fatta. La conduttrice ha spiegato di aver atteso di proposito prima di commentare la fine del reality: “Ho fatto passare qualche giorno per lasciar depositare un po’ tutte le emozioni e tutti i pensieri che avevo. Perché la conduzione di un programma di questo genere, come l’Isola, era per me un’esperienza completamente nuova.”

Ha poi concluso: “E come succede a tutti, tutte le volte che ci si trova a dover affrontare qualcosa di nuovo, ero incerta, perplessa, anche spaventata, se volete. E alla fine, però, ho deciso di buttarmi, di affrontare questa nuova sfida cercando di farlo a modo mio. E ora posso dire con serenità che ho fatto bene a farlo.”