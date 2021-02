Dopo gli anticipi di venerdì e di sabato e le gare di ieri, domenica 14 febbraio, torna in campo stasera la Serie A con Verona-Parma, la partita che chiude la 22esima giornata del campionato 2020/2021 di calcio.

Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

In fondo all’articolo potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, lunedì 15 febbraio 2021, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere il match che completa la 22esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio.

In settimana tornerà in campo la Champions League, i cui diritti tv sono divisi tra Mediaset e Sky. In particolare, mercoledì la sfida della Juventus contro il Porto per l’andata degli ottavi di finale sarà visibile in esclusiva su Sky. Canale 5, invece, trasmetterà in diretta Barcellona-Paris Saint Germain domani sera. Le altre due italiane coinvolte, ossia Atalanta e Lazio, giocheranno tra sette giorni.

Tornando a Verona-Parma di questa sera, il pre e post partita sarà affidato a 23 con Marco Cattaneo, Daniele Adani e Paolo Condò. Il campionato tornerà in campo venerdì prossimo con due anticipi, ossia Fiorentina-Spezia e Cagliari-Torino. Domenica sarà la volta dell’atteso derby tra Milan-Inter, in esclusiva su Dazn con telecronaca di Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin.

LUNEDì 15 FEBBRAIO

ore 20.45

Verona-Parma Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Federico Zancan; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Marina Presello