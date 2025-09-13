Verissimo, tutti gli ospiti di Silvia Toffanin. Le anticipazioni della puntata di oggi, 13 settembre 2025

Torna questo weekend su Canale 5 il consueto doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che celebra quest’anno i suoi vent’anni al timone del programma. La nuova stagione si apre con un ricco parterre di ospiti, pronti a condividere storie intense, novità di carriera, emozioni profonde e aspetti inediti della loro vita privata.

Il debutto con Luciana Littizzetto e gli ospiti in studio

Nel primo appuntamento di oggi, sabato 13 settembre, la conduzione di Silvia Toffanin si concentra su un ritratto sfaccettato di Luciana Littizzetto, una delle voci più amate e versatili della comicità italiana. La sua presenza inaugura un ciclo di interviste che promette di esplorare personalità di grande spessore.

Accanto a lei, si festeggia la gioia per la dolce attesa di Anna Tatangelo, che si racconta con emozione, e si celebra il successo di Samira Lui, volto ormai consolidato della nuova edizione de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti. La trasmissione ha registrato ascolti record, confermando la popolarità di questo format storico.

Tematiche delicate e momenti di grande emozione

Tra gli ospiti anche Pamela Petrarolo insieme alla madre Cinzia, che affrontano in studio una vicenda familiare di forte impatto, legata al fratello Manuel. Il talk dedica spazio anche a un racconto toccante: quello di Antonia Salzano Acutis, madre di Carlo Acutis, proclamato santo solo pochi giorni fa da Papa Leone XIV. La sua testimonianza offre uno spaccato unico sulla vita e sui valori di questo giovane beato, divenuto simbolo per molte nuove generazioni.

Infine, grande attenzione viene riservata alle recentissime nozze di Naike Rivelli, un evento che ha suscitato curiosità e interesse mediatico, approfondito nel corso della puntata con immagini e racconti esclusivi.

La puntata di Verissimo di oggi rappresenta così un mix di momenti di leggerezza, riflessione e commozione, confermando la formula vincente di un programma che continua a conquistare il pubblico italiano, stagione dopo stagione.