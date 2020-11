La puntata odierna di Verissimo, in onda su Canale 5, non poteva non essere particolarmente difficile ed emotivamente impegnativa per Silvia Toffanin, reduce da un grave lutto, la morte della madre Gemma Parison.

Michelle Hunziker, tra gli ospiti in studio per presentare la terza edizione di All Together Now, ha deciso di manifestare tutta la propria vicinanza all’amica e collega, durante l’intervista. Davanti alle parole della conduttrice e showgirl svizzera, Silvia Toffanin si è comprensibilmente lasciata andare alla commozione.

Collegandosi ad un servizio andato in onda poco prima, la Toffanin ha chiesto a Michelle Hunziker da dove avesse origine il suo “caos interiore”.

Rispondendo alla domanda, la Hunziker si è commossa perché alcune parole, da lei utilizzate, si sposavano perfettamente con il particolare momento che la padrona di casa sta vivendo:

Da dove nasce? Come spesso ho detto, la sofferenza che viviamo quando siamo piccoli, forse, certe volte è una benedizione, perché ci prepara alla vita che ti dà tante gioie ma gli ostacoli ci sono per tutti e veramente per tutti. Nessuno è esente dal dolore, mai. Le prove arrivano e quando sei un po’ più corrazzato, hai un po’ più di “pellaccia” perché da piccola hai sofferto, non è che non soffri però è come se avessi una “way out”, come si dice nel business. È come se avessi imparato che c’è sempre qualcosa di bello a cui aggrapparti per stare meglio, per sorridere. Per renderti conto che la vita è meravigliosa, che c’è un bellissimo tramonto da qualche parte, una persona, un amico, un caro da abbracciare… (momento di pausa, ndr). Avevo promesso che non avrei pianto, vacca di una lögia!

A questo punto, è arrivato il primo pensiero della Hunziker rivolto alla conduttrice:

È difficile questa puntata, Silvia, sai, più che i filmati miei, io sono empatica con te perché sono una tua grande amica e quindi è difficile questa puntata. Scusami, ma io mi ero promessa di essere tranquilla ma non ce la faccio!

Michelle Hunziker, poco dopo, ha “aiutato” Silvia Toffanin ad andare avanti, virando il discorso su All Together Now con un sorriso.

A fine intervista, però, Michelle Hunziker ha ribadito il proprio pensiero:

Silvia, io ti voglio un bene dell’anima e so che per te questa è una puntata difficilissima e voglio dirti che ti sono veramente vicina. Ciao tesoro…

Silvia Toffanin, trattenendo a stento qualche lacrima, l’ha ringraziata:

Ti voglio bene Michelle…

Senza rasentare la retorica, si è trattato di un momento emozionante di televisione.

Già, nel corso di quest’anno, segnato dalle difficoltà causate dalla pandemia, molte conduttrici si sono “lasciate andare”, abbandonando, per un attimo, quel rigore che il ruolo di conduttore, in un certo senso, impone (da citare, per fare qualche esempio, le lacrime di Mara Venier, Barbara D’Urso, Eleonora Daniele).

Silvia Toffanin, oltre al COVID, quindi, ha affrontato questa puntata di Verissimo con un doppio “scoglio” emozionale: non era facile.

A fine puntata, la conduttrice ha svelato i motivi per i quali ha scelto ugualmente di andare in onda:

Siamo arrivati alla fine di questa puntata, per me emotivamente molto forte però ho voluto essere qui oggi perché la mia mamma non perdeva mai una puntata di Verissimo e lei avrebbe voluto così… Sono sicura che dovunque lei sia oggi mi stia guardando… Posso solo dire: mamma, ti amo…

Complimenti a Silvia Toffanin per la forza e, ovviamente, tutta la nostra vicinanza.

