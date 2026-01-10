Nuovo appuntamento con Verissimo su Canale 5. Silvia Toffanin accoglie Claudia Gerini, Raffaella Fico nel giorno più difficile, Mariana Rodriguez e Giuseppe Giofré. Ma è polemica per la presenza annunciata in studio di domani di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Garlasco. Domani anche Claudio Bisio, Vanessa Incontrada e Christian De Sica

Verissimo oggi e domani: Claudia Gerini, Raffaella Fico e Andrea Sempio gli ospiti del weekend | Polemiche per la presenza dell’indagato di Garlasco

Torna il consueto appuntamento del weekend con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 che riprende la sua programmazione dopo la pausa per le feste di Natale. Oggi sabato 10 gennaio, a partire dalle 16.30, la conduttrice accoglierà in studio una serie di ospiti tra cinema, televisione e cronaca, con storie di successo ma anche momenti difficili e dolorosi.

Tra gli ospiti della puntata di oggi spiccano Claudia Gerini, fresca di uscita cinematografica, Raffaella Fico che attraversa un periodo particolarmente delicato, e Mariana Rodriguez, volto del nuovo film di Checco Zalone. Domani, domenica 11 gennaio, sarà la volta di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, pronti a lanciare la trentesima edizione di Zelig, e di Christian De Sica. Anche se il nome più clamoroso è quello di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, avvenuto ormai 18 anni fa

Claudia Gerini e il nuovo film “Prendiamoci una pausa”

Tra gli ospiti più attesi della puntata di oggi c’è Claudia Gerini, attrice che sta per tornare nelle sale cinematografiche con il film “Prendiamoci una pausa”. La Gerini, volto amato del cinema italiano, racconterà a Silvia Toffanin i dettagli di questo nuovo progetto e della sua carriera sempre in movimento tra cinema, fiction e teatro.

Raffaella Fico nel momento più doloroso

Uno dei momenti più toccanti della puntata sarà quello dedicato a Raffaella Fico, che attraversa un periodo particolarmente doloroso. L’ex gieffina e showgirl si racconterà a cuore aperto con Silvia Toffanin, condividendo con il pubblico un momento di grande sofferenza personale. Un’intervista che si preannuncia intensa e carica di emozione.

Giuseppe Giofré festeggia il compleanno con mamma Rossella

Nel giorno del suo compleanno sarà in studio Giuseppe Giofré, ballerino e coreografo di fama internazionale. Giofré, che ha lavorato con artisti del calibro di Beyoncé, Lady Gaga e Jennifer Lopez, sarà accompagnato dalla madre Rossella per un momento di festa e di racconto della sua straordinaria carriera nel mondo della danza internazionale.

Mariana Rodriguez e “Buen Camino” con Checco Zalone

Ospite anche Mariana Rodriguez, modella e attrice venezuelana che interpreta la fidanzata di Checco Zalone nell’ultimo film del comico pugliese, “Buen Camino”. La Rodriguez racconterà l’esperienza sul set con uno degli attori più amati del cinema italiano e condividerà la sua storia personale e professionale.

Oggi a Verissimo anche Mario Lenti da “Uomini e Donne”

Direttamente dal dating show di Maria De Filippi arriva Mario Lenti, il cavaliere che ha risvegliato il cuore di Gemma Galgani. Lenti racconterà la sua storia con la dama torinese e l’esperienza nel programma che da anni appassiona milioni di telespettatori. Una figura molto controversa e discussa per via delle molte relazioni intrecciate che tuttavia fino a oggi non hanno portato a nulla di concreto, se non a far soffrire – tanto per cambiare – la povera Gemma.

Il coraggio di Stefania Loizzi

Silvia Toffanin accoglierà anche Stefania Loizzi, prima donna ad aver avuto il coraggio di denunciare il netturbino Ubaldo Manuali per violenza sessuale dopo essere stata narcotizzata. Una testimonianza importante di coraggio e forza che ha aperto la strada ad altre vittime.

Verissimo Domani: Bisio, Incontrada e De Sica

Nella puntata di domenica 11 gennaio spazio ai protagonisti della nuova edizione di Zelig: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada saranno in studio per presentare la trentesima edizione dello storico programma comico, al via dal 12 gennaio su Canale 5. Ospite anche Christian De Sica, attore dai mille volti che a febbraio sarà al cinema con “Agata Christian – Delitto sulle nevi”.

Inoltre, spazio alla nuova fase di vita della ballerina Francesca Tocca e alla prima intervista televisiva di Andrea Sempio, amico di Marco Poggi e indagato dal marzo 2025 per omicidio in concorso nel caso Garlasco. Infine, alla luce degli ultimi aggiornamenti sulla vicenda che vede protagonista il padre Vittorio, tornerà a far sentire la sua voce Evelina Sgarbi.

Verissimo, dove vederlo

Verissimo va in onda su Canale 5 oggi sabato 10 gennaio alle 16.30 e domani domenica 11 gennaio nello stesso orario. Streaming disponibile su Mediaset Infinity.