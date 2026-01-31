Verissimo, le anticipazioni di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Sabato e domenica Verissimo accoglie ospiti tra fiction, musica, sport, spettacolo e storie emozionanti, con un super ospite protagonista domenica.

Come ogni weekend, Silvia Toffanin apre le porte del suo salotto televisivo, pronta ad accogliere ospiti d’eccezione. Interviste, storie emozionanti, racconti inediti e momenti musicali: a Verissimo è questo il mix che da anni conquista il pubblico.

Tutti gli ospiti e le storie di sabato 31 gennaio

Oggi, sabato 31 gennaio, a partire dalle 16:30, va in onda una nuova puntata del talk di Canale 5, con un parterre di ospiti d’eccezione. In studio gli attori Daniele Pecci e Alessandro Tersigni, protagonisti insieme ad Anna Valle della nuova fiction Mediaset Una nuova vita. Non mancheranno poi la voce storica della musica italiana Gigliola Cinquetti, l’ex velina e compagna di Teo Mammuccari Thais Wiggers e la comica Valeria Graci.

Ampio spazio anche alla cronaca: ospiti in studio Simonetta e Giuseppe Mendico, i genitori di Paolo, il 14enne che lo scorso settembre si è tolto la vita.

Chi ci sarà a Verissimo domenica 1 febbraio 2026: il super ospite

Anche domenica 1° febbraio Verissimo torna in onda alle 15:30 con una puntata ricca di ospiti e momenti imperdibili. Silvia Toffanin accoglierà in studio Bianca Aztei, recentemente tornata single dopo la fine della sua storia con Stefano Corti, noto volto de Le Iene. La cantante racconterà in esclusiva retroscena della sua vita sentimentale e nuovi progetti professionali, tra musica e carriera.

Non mancherà la musica: ospite Kekko dei Modà, che insieme a Bianca ha appena pubblicato il duetto “Ti amo ma non posso dirtelo”, già al centro dell’attenzione del pubblico e dei fan.

Lo studio di Verissimo ospiterà anche il mondo dello sport con Fabio Fognini, ex tennista e concorrente di Ballando con le Stelle, pronto a raccontarsi tra sfide professionali e curiosità personali.

Ampio spazio sarà dedicato al glamour e alla televisione: a sedersi accanto a Silvia Toffanin ci saranno Carolyn Smith, icona della danza e giudice di Ballando con le Stelle, Eva Riccobono, volto noto delle passerelle e della televisione, e Samira Lui, co-conduttrice de La Ruota della Fortuna. Tutti porteranno sul palco storie, esperienze e aneddoti dal mondo dello spettacolo, tra emozioni e retroscena esclusivi.

A completare il parterre un ospite d’eccezione: per la prima volta a Verissimo, Carlo Conti, uno dei volti più amati e stimati della televisione italiana, che si racconterà tra carriera, ricordi e progetti futuri, regalando al pubblico momenti di grande televisione.