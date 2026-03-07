Torna Verissimo nel weekend del 7 e 8 marzo: ecco tutti gli ospiti del salotto di Silvia Toffanin, da Michele Bravi a Gabriel Garko, fino ai protagonisti di Sanremo e grandi storie di vita.

Verissimo, gli ospiti del weekend: le anticipazioni di sabato 7 e domenica 8 marzo da Silvia Toffanin

Il weekend su Canale 5 ha un appuntamento fisso che ormai è diventato quasi un rito: Verissimo. Il salotto di Silvia Toffanin torna anche questo fine settimana, sabato 7 e domenica 8 marzo, con un parterre di ospiti molto diverso tra loro, come da tradizione del programma.

Storie di sport, spettacolo, musica e vicende personali che si intrecciano tra confessioni intime e racconti di carriera.

Gli ospiti di sabato 7 marzo 2026

La puntata di sabato si apre con una storia di talento e dedizione. In studio arriveranno Sara Conti e Niccolò Macii, la coppia azzurra del pattinaggio artistico che negli ultimi anni ha riportato l’Italia ai vertici internazionali della disciplina.

Due carriere che si muovono all’unisono sul ghiaccio ma che raccontano anche sacrifici, allenamenti e una complicità costruita nel tempo.

Spazio poi al mondo dell’informazione con Paolo Del Debbio, volto storico del giornalismo televisivo e protagonista su Retequattro con programmi come Dritto e Rovescio e 4 di sera.

Con Silvia Toffanin l’intervista si muoverà tra il percorso professionale, le sfide del giornalismo televisivo e la dimensione più privata del conduttore.

Tra gli ospiti anche una prima intervista di coppia: quella di Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, insieme alla fidanzata Martina Dotti.

Un racconto giovane, leggero, che segna anche il debutto televisivo della loro relazione.

Il pomeriggio di sabato vedrà poi il ritorno di Manuela Arcuri, pronta a raccontare la nuova fase della sua vita tra famiglia e nuovi progetti.

E infine l’eleganza e la sensibilità artistica di Michele Bravi, uno degli interpreti più raffinati della nuova scena musicale italiana, reduce da Sanremo 2026.

Gli ospiti di domenica 8 marzo 2026

La puntata di domenica guarda invece molto alla musica e allo sport, con ospiti che arrivano direttamente da settimane intense.

Dopo il successo al Festival di Sanremo, sarà ospite Ditonellapiaga, fresca del terzo posto conquistato sul palco dell’Ariston.

Con lei, in studio, anche Serena Brancale, reduce da una partecipazione molto apprezzata alla stessa kermesse, pronta a raccontare le emozioni vissute durante la settimana più seguita della musica italiana.

Dallo spettacolo allo sport il passo è breve: a Verissimo arriverà anche Arianna Fontana, leggenda dello short track italiano.

Con i risultati ottenuti nelle competizioni legate a Milano Cortina 2026, la campionessa è diventata l’atleta italiana più medagliata nella storia delle Olimpiadi. Un traguardo che racconta anni di sacrifici, vittorie e cadute.

Tra gli ospiti anche Gabriel Garko, protagonista di un’intervista intensa che toccherà il percorso umano e professionale dell’attore. Spazio poi alle novità nella vita di Paola Caruso, volto noto della televisione italiana.

Come spesso accade a Verissimo, accanto ai momenti più leggeri trovano spazio anche testimonianze forti. In studio arriveranno Fabrizio e Angela, i genitori di Davide Borgione, il diciannovenne torinese morto dopo una caduta dalla bicicletta nella notte tra il 24 e il 25 gennaio.

E ancora il racconto di Cristina, Mariangela e Raimondo, figli di Gaetano Russo, il panettiere di Sarno ucciso nel suo negozio nella notte tra il 2 e il 3 febbraio.

Una testimonianza dolorosa, che porterà in studio il peso di una vicenda ancora difficile da accettare.