Verissimo, anticipazioni domenica 4 maggio: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Verissimo torna con una nuova puntata ricca di ospiti e in cui si affronteranno temi importanti. Ecco alcune anticipazioni in merito

Domenica 4 maggio 2025, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, l’amato talk show di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin. Nel corso degli anni, il programma è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i telespettatori.

Le interviste realizzate dalla conduttrice, infatti, vanno sempre a fondo su temi molto attuali e sulle vite, le emozioni e le esperienze dei propri ospiti. Si toccano temi che spaziano dall’attualità, al gossip, allo spettacolo, ma anche argomenti che riguardano aspetti sociali.

A Verissimo, si assiste spesso a interviste a cuore aperto. Grazie all’empatia di Toffanin e la sua abilità nel mettere a proprio agio gli ospiti, sono diversi i personaggi che scelgono questa trasmissione per raccontarsi più nel profondo, fare importanti rivelazioni o annunci in esclusiva, che riguardano la loro vita.

Per molti, il weekend è Verissimo, un appuntamento da non perdere, per scoprire qualcosa di più sui loro beniamini, ascoltare storie che esulano dalla superficie, per andare più a fondo.

Nella puntata del 3 maggio scorso, sono stati ospiti in trasmissione Veronica Gentili, che sta per cominciare l’avventura come conduttrice de L’Isola dei Famosi. Intervistato anche Pierpaolo Pretelli, che nella stessa trasmissione, svolgerà il ruolo di inviato in Honduras. Ospite in studio anche Antonella Mosetti, che ritroveremo all’Isola come naufraga.

Altri ospiti della scorsa puntata sono stati il rapper Briga e l’attrice Arianna Montefiori, sua moglie, lo chef stellato Giorgio Locatelli, la cantante Emma Muscat, e l’annunciatrice tv Mariolina Cannuli.

Verissimo, chi sono gli ospiti di domenica 4 maggio 2025

La puntata di domenica 4 maggio 2025, come sempre, sarà all’insegna delle emozioni, raccontate direttamente dalla voce dei protagonisti.

Nel salotto di Silvia Toffanin, sarà ospite la conduttrice e showgirl Simona Ventura, che racconterà il suo stato d’animo, a pochi giorni dalla messa in onda della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Si tratta di un programma che ha condotto per otto edizione e a cui ha preso parte come naufraga. Da mercoledì 7 maggio 2025, Simona vestirà i panni di opinionista, un ruolo inedito che certamente, ad oggi, è perfetto per lei, che conosce molto le bene dinamiche del programma e può dare opinioni autentiche e sentite.

Altra ospite della puntata di Verissimo di domenica 4 maggio, sarà Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, pronta a vivere nuove sfide come naufraga a L’Isola dei Famosi.

Ci sarà spazio per un omaggio e un tuffo nei ricordi, ripercorrendo la vita del grande attore francese Alain Delon, con ospite in studio la figlia Anouchka. Un altro momento della trasmissione sarà riservato al ricordo di Giulia Tramontano, assassinata dal compagno a 29 anni, mentre era incinta. In studio, ci sarà la sorella di Giulia, Chiara.

Ospite a Verissimo anche Annalisa Minetti, che si racconterà a cuore aperto, in merito a un periodo difficile che sta attraversando.