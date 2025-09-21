Verissimo, anticipazioni domenica 21 settembre: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

La nuova puntata di Verissimo, in onda oggi, domenica 21 settembre 2025, alle ore 16.30 su Canale 5, promette grandi emozioni e racconti intensi. Silvia Toffanin accoglierà infatti in studio protagonisti del mondo della musica, della televisione e della cronaca, in un mix di interviste che terranno incollati i telespettatori.

Ad aprire la puntata sarà un ospite d’eccezione: Andrea Bocelli. Il celebre tenore, amato in tutto il mondo, sarà al centro di un’intervista esclusiva per presentare il nuovo film evento dal titolo Andrea Bocelli: Because I Believe, uscito nelle sale internazionali. Un progetto che ripercorre la sua vita straordinaria, i momenti di svolta della carriera e l’impegno costante per la musica. Al suo fianco, in studio, ci sarà anche la moglie Veronica Berti, da sempre una presenza fondamentale sia nella vita privata che professionale dell’artista. Una coppia che condividerà con il pubblico aneddoti e riflessioni sulla forza della famiglia e sull’importanza di credere nei propri sogni.

Spazio al Grande Fratello

Lo spazio televisivo sarà invece dominato da una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano: Simona Ventura. La “SuperSimo” si prepara infatti a tornare in prima serata come padrona di casa della nuova edizione del Grande Fratello, al via dal 29 settembre 2025. Con la sua energia e il suo carisma, racconterà a Silvia Toffanin le emozioni e le aspettative legate a questa nuova avventura televisiva, che si preannuncia ricca di sorprese.

Non mancherà poi la grande interpretazione cinematografica con l’intervista a Valeria Bruni Tedeschi. L’attrice e regista, figura di spicco del cinema europeo, si racconterà a cuore aperto tra carriera, passioni artistiche e nuove sfide. Un’occasione per scoprire i retroscena dei suoi progetti e i capitoli più significativi della sua vita, sempre divisa tra Italia e Francia.

A portare sul palco di Verissimo la dimensione dello sport sarà invece Francesco Acerbi, calciatore della Nazionale e colonna della difesa interista. Conosciuto per la sua determinazione dentro e fuori dal campo, Acerbi parlerà della sua esperienza professionale ma anche del percorso personale, fatto di sacrifici e di grande forza d’animo.

Infine, un momento intenso e delicato sarà dedicato alla testimonianza di Morena Corbellini, mamma di Aurora Tila. La donna condividerà la sua voce e il suo dolore rispetto a un caso di cronaca che ha profondamente colpito la sua famiglia, offrendo al pubblico spunti di riflessione su tematiche sociali e familiari che vanno oltre l’attualità.

Anche oggi dunque Verissimo si conferma un contenitore capace di unire intrattenimento e approfondimento, con interviste che spaziano dalla musica al cinema, dalla televisione allo sport, fino alle storie di vita che toccano il cuore di tutti.